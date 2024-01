El sencillo invento de una joven para jubilar a la nevera: mantiene los alimentos sin electricidad

Rawya Lamhar, creando la nevera sin electricidad Go Energy Less. Go Energy Less Omicrono

El frigorífico es vital para preservar alimentos, pero es un electrodoméstico caro en España y, junto con los sistemas de calefacción y refrigeración, uno de los que más energía consume en un hogar. Además, su dependencia eléctrica lo hace ineficaz en cortes de luz o en áreas sin acceso a la electricidad. Sin embargo, gracias la tecnología y a la arcilla, un popular material, existen diversas alternativas que ofrecen las mismas prestaciones, pero con un consumo nulo: desde un invento que mantiene la cerveza fría hasta una nevera que no necesita luz y conserva la comida.

Las neveras de arcilla no son realmente nuevas, pero suponen una gran opción para mantener los alimentos frescos en zonas donde no hay electricidad. Estos dispositivos no necesitan estar conectados a la corriente para funcionar, sino que usan el enfriamiento evaporativo, un proceso natural donde se utiliza la evaporación del agua como medio para enfriar el aire. En ese sentido, hace unos años Rawya Lamhar, una joven ingeniera de Marruecos, creó un ingenioso refrigerador de arcilla, denominado Go Energy Less, que conserva los alimentos y medicinas sin usar luz.

Una nevera de arcilla que nació de un viaje a un pueblo de la región montañosa de Jenifra, en Marruecos, que realizó Lamhar como proyecto de último año como estudiante de la carrera de ingeniería medioambiental en una universidad marroquí. En esa visita, esta ingeniera debía inspeccionar el área y recopilar información geográfica y topográfica; pero mientras realizaba su tarea observó que en aldeas remotas como aquella los servicios básicos como agua corriente, electricidad o las instalaciones sanitarias no estaban muy avanzadas.

El deficiente suministro de electricidad complicaba las condiciones de vida de los habitantes, pero lo que le llamó especialmente la atención a Lamhar fue la falta de refrigeración para conservar alimentos y medicinas. De hecho, descubrió que las personas que padecían enfermedades como la diabetes no tenían forma de conservar sus medicamentos, que son sensibles a la temperatura; lo que ponía en peligro sus vidas. Ante este problema, la ingeniera, junto con amigos, optó por buscar una alternativa al frigorífico eléctrico, que era imposible de usar en ese tipo de aldeas.

Hecha de barro

Las neveras de arcilla existen desde hace miles de años y consisten en enfriar agua en vasijas hechas de barro para producir un efecto refrigerante aprovechando la evaporación del agua. Inspirándose en aquellas que se entierran bajo la arena, Rawya Lamhar y sus compañeros apostaron por aquel entonces -en el año 2015- por ir un paso más allá, añadiendo algo de delicadeza a esta técnica. Juntos crearon un refrigerador de arcilla diferente capaz de conservar alimentos y medicamentos sin electricidad; pudiendo mantener una temperatura de 6º C en zonas secas y de 12º C en condiciones húmedas.

La idea de este invento es sencilla. Este dispositivo consiste en dos ollas de barro, una más pequeña y otra más grande. En la primera de ellas se colocan los alimentos y medicinas, mientras que la más grande y en el espacio vacío que queda entre ambas se rellena con arena fina que el usuario debe humedecer con medio litro de agua una o dos veces al día. Después de ello, tan sólo debe cubrir todo con un paño húmedo para que comience el enfriamiento evaporativo.

La nevera sin electricidad Go Energy Less. Go Energy Less Omicrono

Aunque para que funcione de forma óptica, Go Energy Less se debe mantener en una zona aireada, alejada de otros objetos y de la pared o el suelo. De hecho, y con respecto a esto último, Go Energy Less está levantada sobre un pedestal que también está fabricado en arcilla. Su creadora aseguró a diferentes medios locales de Marruecos que si las condiciones y el manejo de este sistema es el adecuado, este refrigerador de barro permite al usuario la capacidad de conservar los productos alimenticios entre 10 a 15 días, aproximadamente.

Desde que este invento se lanzara por primera vez en el año 2015, se ha vuelto bastante popular; especialmente entre las personas que viven en áreas remotas que no tienen acceso a la electricidad o, simplemente, esta no existe. Un sistema que ayuda a reducir los gastos de almacenamiento de productos agrícolas y a tener acceso a un suministro de alimentos mucho más diverso, según explicaron algunas personas de este tipo de comunidades que ya la han probado. En cuanto a las personas que padecen diabetes, esta nevera les permite que su medicamento -la insulina, que tiene que almacenarse a temperatura de 2 a 8º C- se mantenga en buen estado.

Una gran demanda

Una vez que Rawya Lamhar y sus compañeros perfeccionaron el diseño de esta nevera de arcilla, contactaron con dos arquitectos de Marrakech, que comenzaron a realizar dos versiones de esta "nevera del desierto". El siguiente paso fue crear una organización llamada Go Energyless Solutions. Una empresa a través de la cual promueven su importante invento de refrigeración sin electricidad.

Desde entonces, estos ingenieros lograron construir un estudio de producción cerca de Marrakech, donde fabrican este dispositivo en dos modelos, cuyos precios ascienden a 220 (20 euros) y 500 dírhams (45 euros). El más económico está destinado a las zonas rurales sin acceso a la electricidad, mientras que la versión más cara cuenta con un diseño más elaborado y está destinado a los clientes de ciudad.

Unos alimentos guardados dentro de Go Energy Less. Go Energy Less Omicrono

Para mayor seguridad, los ingenieros encargaron a un laboratorio especializado de Rabat, en Marruecos, que realizaran un estudio acerca de la seguridad del producto. La investigación concluyó finalmente que el barro utilizado para la fabricación de la nevera no perjudica la salud. En la actualidad la empresa opera a través de su página de Facebook y, desde que se mostrará, ha tenido pedidos que han ido más allá de Marruecos.

Por ejemplo, diferentes medios señalan que desde su lanzamiento el ingenioso invento de estos ingenieros ha tenido una gran demanda en lugares como Estados Unidos, diferentes partes de Europa, México e, incluso, en Asia. Incluso ha obtenido el interés de los amantes de las tecnologías sostenibles. Aunque el objetivo de Lamhar y su equipo es atraer una audiencia más grande con el paso de los años.

