En el centro de Securitas Direct que atienden las emergencias: así se evitan los robos en las casas

Los robos son el principal miedo a dejar la casa sola en España. Una situación desagradable que, gracias a la tecnología, se puede evitar, ya sea optando por montar su propia alarma o contratando los servicios de empresas como Securitas Direct. Una compañía que el pasado 29 de noviembre inauguró en sus oficinas de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, el Security Experience Center, un espacio donde comparten sus últimas innovaciones tecnológicas y muestran cómo actúan en casos de urgencias.

Con motivo de su 30 aniversario, Securitas Direct abrió el pasado miércoles este espacio que EL ESPAÑOL - Omicrono pudo visitar. Un evento en el que se realizaron una serie de experiencias interactivas basadas en ejemplos de incidentes reales con el objetivo de probar las diferentes soluciones y servicios de seguridad de la empresa. Incluso pudimos conocer su Central Receptora de Alarmas, en la que reciben 40 millones de señales telemáticas al día, con un tiempo de respuesta estimado de menos de 20 segundos.

"El Security Experience Center es el sitio perfecto para contar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra misión, nuestros valores y qué tecnologías tenemos", indicó Elena Elías, Head of Brand & Go to Market de Securitas Direct. Un innovador espacio que está ubicado dentro de la sede central de la empresa en Madrid, que cuenta con importantes medidas de seguridad y que tiene más de 28.000 metros cuadrados; y a la que cada día acuden más de 4.000 de los 10.000 profesionales de la compañía.

Humo, el 'arma' antiladrones

La primera experiencia que propone el Security Experience Center es la de conocer y probar sus diferentes productos para la seguridad del hogar. Para ello, entramos en una sala de grandes dimensiones, con unas paredes de color blanco a un lado y varias ventanas al otro. Pero lo que atrae todas las miradas es una especie de mostrador moderno con una imponente pantalla táctil, que es la responsable de explicar los diferentes sistemas de la compañía para proteger una vivienda.

"Esta sala simula ser una casa protegida por Securitas Direct", adelanta Elena Elías. En ella se pueden encontrar sus alarmas con tecnología PreSense, que permite a la empresa "anticiparnos aún más a cualquier riesgo al poder detectar al ladrón cuando ni siquiera ha llegado a poner un pie en la vivienda". Entre estos dispositivos se encuentran desde alarmas anti-inhibición, que avisan si alguien usa un medidor de frecuencias cerca de la vivienda, cámaras de exterior que envían imágenes en alta resolución "incluso de noche" o los detectores de movimiento.

En la entrada del Security Experience Center de Securitas Direct. Securitas Direct Omicrono

Pero el gran protagonista de este primer espacio es ZeroVision, un dispositivo circular con el que Securitas Direct puede actuar de inmediato en el inmueble protegido para evitar el robo. "Esta tecnología está ideada para ponérselo todavía más difícil a los ladrones, y con ella somos capaces de actuar de inmediato en la casa para evitar el robo. Podemos intervenir antes de que llegue la policía", explica Laura Gonzalvo, directora de comunicación y ESG Iberia, Italia y Latam.

Su funcionamiento es sencillo, en caso de intento de robo, un trabajador de la Central Receptora de Alarmas generará de inmediato una situación de visibilidad cero. Y, ¿cómo lo hace? Echando humo. Durante la visita realizamos un pequeño simulacro de un atraco para probar esta tecnología. Para ello, una pequeña habitación de la sala sirve como un falso negocio particular protegido con alarmas, ZeroVision, cámaras y un botón antiatraco.

Probando ZeroVision durante la visita. Securitas Direct Omicrono

En el momento en el que Securitas Direct recibe una señal de que algo ocurre en ese establecimiento y un trabajador humano de la compañía verifica que se está cometiendo un robo, "activa ZeroVision y el dispositivo empieza a echar humo. Esto hace que el ladrón pierda la referencia de la puerta de salida y tenga más difícil escapar. De hecho, y como curiosidad, hemos tenido situaciones reales en los que los ladrones han llamado a la policía para pedir que les saquen", indicó Elena Elías.

El humo no es tóxico "pero molesta un montón, te pica la nariz y la garganta. Es muy denso y seco. Nadie aguanta ahí metido más de medio minuto". No sólo eso, sino que también deja un olor como a incienso. La clave de este sistema es que "con el humo no se ve nada, no puedes salir y consigues que los ladrones salgan rápidamente o, si tardan, que con el humo pierdan la referencia de la salida y se queden atrapados para su detención", explicó Elena Elías.

En una habitación de 100 metros cuadrados con un techo alto, "en menos de un minuto no se ve absolutamente nada". Si el espacio mide más, es tan sencillo como instalar otra alarma ZeroVision adicional. Una tecnología que "no se activa sola, sino que está controlada por un humano que debe verificar antes que se está cometiendo un robo. Se coloca cerca de las entradas o, incluso, en el garaje para evitar que puedan robar el coche o la moto. También es uno de los productos estrella para el tema de la okupación, otra de las preocupaciones en España", indicó Laura Gonzalvo.

Tras la prueba, el siguiente paso en el recorrido es conocer los diferentes productos disponibles de la compañía, que estaban colocados en una columna con una pantalla en el medio, que, al levantar uno de ellos, te daba información sobre el mismo. Elías también explicó que "no sólo protegemos el inmueble, también a las personas. Por eso desde hace tiempo incorporamos un botón SOS en determinados dispositivos que, al pulsarlo, respondemos en menos de 20 segundos para ver qué le sucede al usuario y avisar a la policía o a los servicios de emergencia. Incluso está disponible en la app y se puede crear un widget con este botón".

El botón SOS de Securitas Direct. Securitas Direct Omicrono

Securitas Direct también ofrece "el servicio 'Acompáñame'. Si estoy volviendo de noche a casa o me he ido a montar en bicicleta a la montaña, vamos recibiendo la señal del usuario periódicamente para ver por dónde va y, si no desactiva esta función, inmediatamente recibimos la alerta y empezamos a mover todo el protocolo para mandar ayuda". Incluso cuentan con 'Protección Senior', que es "un reloj con un botón SOS que da la hora y detecta si la persona se ha caído para mandar un aviso y la geolocaliza. También viene con altavoces para poder comunicarnos y puede medir la temperatura, la humedad y la calidad del aire".

La central de llamadas

Tras conocer y experimentar con las tecnologías de la empresa llegó el momento de bajar dos plantas para entrar en la Central Receptora de Alarmas de Securitas Direct. Un espacio en el que reciben "40 millones de señales telemáticas al día porque tenemos más de 20 millones de dispositivos conectados" y en que trabajan 2.000 especialistas, que se reparten en tres turnos y que realizan diferentes funciones: desde ofrecer ayuda técnica hasta atender los avisos de emergencias.

Unos trabajadores de Securitas Direct en la central receptora de alarmas. Securitas Direct Omicrono

La Central Receptora de Alarmas "es el corazón de la compañía, porque esto es a lo que nos dedicamos y es el servicio que damos; y la más grande de Europa", explica Montserrat Díaz Ruiz, directa de la central protectora de alarmas de Securitas Direct. Se trata de una gran sala con una variedad de mesas en las que los operadores están constantemente atendiendo llamadas. Unos trabajadores que, al recibir las imágenes, saben en qué lugar de la instalación está sucediendo algo y conocen el momento exacto en el que ha saltado el aviso o la alarma.

También pueden ver oír lo que sucede y si lo que escuchan tiene indicio de que se esté cometiendo un delito, atienden al usuario en 20 segundos. "Una vez comprobado todo, se ponen en contacto con el cliente para ver qué ha ocurrido y llaman los cuerpos de seguridad. Un detalle importante es que todos los trabajadores están expresamente preparados para poder atender a los clientes en situaciones de mucho estrés y emergencia", informa Montserrat Díaz Ruiz; quien destaca que en la sede en Madrid hay tres salas más como esta. Incluso tienen otra Central Receptora de Alarmas en Cornellà (Barcelona).

Una cámara de seguridad de Securitas Direct. Securitas Direct Omicrono

Al final de la sala se encuentran unas grandes pantallas. En ellas, se indican cuántas llamadas se esperan al día para que la empresa pueda conocer cuántos trabajadores necesitarán para atenderlas, entre otros detalles. "Hay trabajadores que analizan las señales técnicas para comprobar que se cumplan los niveles de servicio marcados. Es decir, si hay estipulado que se tiene atender en 20 segundos, ver si se tiene el personal suficiente para hacerlo. Son los encargados de la parte más analítica y del seguimiento de la información", señaló la directora.

Justo al lado de la Central Receptora de Alarmas se encuentra el centro de procesamiento de datos. Una sala que está repleta de máquinas y millones de cables que "aseguran tener el pulmón suficiente para recibir las millones de alertas sin que se caiga el sistema. Centros de este tipo se pueden ver en empresas como Amazon y Google, y en pocos sitios más. Nosotros tenemos el nuestro. En el caso de que muriera, tenemos otro igual más pequeño a 80 kilómetros de aquí para poder seguir dando servicio", detalló Montserrat Díaz Ruiz.

De hecho, aseguran que todo ello está protegido contra el fuego o una inundación. Incluso disponen de "todas las alarmas y avisos para poner los medios al alcance para que no pase nada con nuestra operación. Y si debido a una catástrofe nos llegáramos a quedar sin servicio, tenemos grupos electrógenos que nos abastecerían de electricidad para seguir operando". Para finalizar la visita, y acompañados por Raúl Serrano, subdirector de Securitas Direct, realizamos un breve repaso de la evolución de los diferentes dispositivos de la empresa a lo largo de sus 30 años.

