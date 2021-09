Cómo montar en casa un sistema de seguridad con vídeo y alarma de forma fácil y eficaz

Ya sea porque compramos una casa nueva o porque decidimos actualizar nuestro hogar, seguramente se nos haya pasado por la cabeza instalar un sistema de seguridad en España para evitar robos o problemas en casa. Todos queremos tenerla vigilada sin pagar un dineral, tanto en la instalación original como en la mensualidad. Y esto es posible.

Os guiaré a través de mi experiencia, pero esto es aplicable a cualquiera que os estéis planteando la instalación de uns sistema de seguridad de este estilo. En mi caso heredamos una finca familiar que hemos reformado completamente, y durante una parte del proceso me planteé cómo crear este sistema de seguridad.

Eligiendo sistema: Ring

Existen multitud de sistemas en el mercado para proteger nuestra casa. Todos ellos son muy completos y nos ofrecen de todo, pero hay que elegir uno. Actualmente tengo varias cámaras de seguridad en casa y es un rollo andar cambiando de aplicaciones y recibir notificaciones de diferentes lados que te acaban complicando la vida.

Así que lo primero que quise fue simplificar y unificar. Para ello Ring fue el sistema de seguridad que más me convenció, porque cuenta con un completísimo ecosistema de dispositivos que solucionan todos los posibles escenarios a los que nos enfrentamos.

Sensor de Ring

Además está integrado en Alexa, que es el sistema que utilizo en casa. Esto nos ayudará a encender y apagar el sistema de seguridad Ring Alarm con la voz o a ver lo que transmite una de las Security Cameras a través de la pantalla. Y sobre todo, a posibles integraciones futuras.

El ecosistema Ring

Ring tiene todo tipo de dispositivos, así que nos podremos adaptar casi a cualquier tipo de casa en la que vivamos, ya sea un piso, una vivienda unifamilar o incluso negocios, fincas, garajes, etc. Además, recibes notificaciones en tiempo real en tu teléfono, PC o tableta cada vez que sus dispositivos Ring detectan movimiento o se presiona el Ring Video Doorbell.

Lo que más me importaba de Ring en un principio eran las cámaras de seguridad (otro de los motivos que me llevó a decantarme por este sistema), y me encontré con una variedad enorme. No solo tiene de interior y de exterior, sino que cada uno de estos modelos se divide además entre los que funcionan enchufados a la corriente, con batería o incluso con adaptador de energía solar.

Por poner un poco de orden:

Indoor Cam. Es el modelo más básico por 59€, de interior y solo funciona con enchufe europeo estándar. Es perfecto para una solución económica de calidad, ya que tiene vídeo en HD, comunicación bidireccional, visión nocturna y un campo de visión de 140o en diagonal, 115o en horizontal y 60o en vertical.

Stick Up Cam. Es el modelo más flexible, ya que es adecuado para uso en interiores y exteriores y tiene tres modelos diferentes: Plug-in por 99€ (conexión por transformador de corriente), Battery por 99€ (funcionamiento por batería) y Solar por 149€ (conexión por placa solar incluida). Además del vídeo HD este modelo cuenta con altavoz y micrófono para comunicación bidireccional. El campo de visión es de 130 grados (diagonal), 110 grados (horizontal) y 57 grados (vertical).

Cámara de Ring

Spotlight Cam. Una cámara diseñada para exteriores gracias a su potente foco de luz activado por movimiento. Igual que la Stick Up Cam, tiene diferentes versiones: Wired por 199€ (enchufada a la corriente), Battery por 199€ (funcionamiento por batería) y Solar por 258€ (conexión por placa solar incluida). Para mayor seguridad, Spotlight Cam también cuenta con una alarma de seguridad activada a distancia.

Pero el ecosistema Ring va mucho más allá de las cámaras, y tiene todo tipo de dispositivos que nos ayudarán a crear un sistema completo en casa. Uno de los favoritos son los videotimbres, que permiten instalar un dispositivo en la puerta de casa con cámara y micrófono para ver y comunicarse con el exterior sin tener que abrir la puerta. Esto puede servir como seguridad o para hablar con un mensajero si estamos fuera de casa.

Ring Alarm es un kit de seguridad Do It Yourself para toda la casa, completo con detectores de movimiento, sensor de contacto, sirena exterior e incluso teclado para activar y desactivar el sistema con una contraseña.

Instalando Ring en casa

La instalación de todos los dispositivos de Ring es igual de sencilla y sigue los dos mismos pasos: la instalación física del aparato en sí y la configuración a través de la aplicación móvil para integrarlo en el sistema de vigilancia de la casa.

La instalación física suele ser muy sencilla, y dependiendo del dispositivo y el modelo puede variar. Si hemos elegido un modelo con batería o placa solar nos dará mucha libertad ya que no hay que enchufarlo a ningún sitio. Si tenemos un modelo con adaptador de corriente y nuestra casa nos lo permite (porque es obra nueva o una reforma), pensad en dejar una placa de registro en el falso fecho para esconder allí un enchufe y que solo quede vista la cámara. Es una idea estupenda que ayuda a mejorar la estética y permite tener siempre contectada la cámara.

Para mi sistema de vigilancia (una casa de 90 m2 con 3 habitaciones y un patio de 30 m2) he elegido 2 cámaras Stick Up Cam Plug-in (para las cuales hemos dejado cajas de registro en el falso techo como os he explicado antes), 2 cámaras Spotlight Cam Battery y un sistema de seguridad Ring Alarm con estación base, teclado, detector de movimiento y sensor de contacto. Además incluye un extensor de alcance para que el sistema no tenga problemas de conexión.

Cámara de Ring

Las cámaras Stick Up Cams cubren la entrada de la casa desde dentro y el salón-cocina, que es el espacio más grande de la casa. Las Spotlight Cams cubren todo el patio y los accesos desde este a la casa. El sistema de seguridad Ring Alarm lleva una estación base conectada al router para mantener sus dispositivos en línea, que son el teclado que tenemos en la puerta de casa (así podemos activar y desactivar al entrar y salir de forma rápida), un detector de movimiento en la puerta principal y los sensores de contacto (hemos comprado tres extra) que tenemos en todas las ventanas de la casa. De esta forma todo el hogar queda completamente protegido.

Una vez hecha la instalación física hay que pasar a la configuración en la aplicación de Ring. Cada uno de los dispositivos tiene un código QR que simplemente hay que escánear con la app, es extremadamente fácil y rápido. Esto simplifica muchísmo tener un sistema funcionando.

La casa protegida

Con todo el sistema de seguridad Ring Alarm instalado ya solo tenemos que configurar nuestro sistema. Y creedme porque podemos personalizarlo todo lo que queramos, las opciones son infinitas.

Timbre de Ring

Principalmente partimos de tres modos básicos:

Desarmado: Ningún dispositivo funciona.

Casa: Solo se activan los dispositivos externos para detectar movimiento.

Fuera: Todos los dispositivos se activar.

Pero estos modos se pueden personalizar todo lo que queramos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos tres mascotas en casa que se mueven mucho y activan constantemente la alarma por movimiento. Lo que podemos hacer es que el modo "fuera de casa" solo detecte movimiento con dispositivos externos y que la alarma en el interior salte por los sensores de contacto de puertas y ventanas. Así si alguien entra nos llegará una notificación de este dispositivo y podremos entrar a ver desde la cámara qué está pasando.

Este tipo de configuraciones lo podemos aplicar a todos los dispositivos que queramos y de la forma que mejor nos convenga para adaptar el sistema completamente a nuestro tipo de uso. No podría ser más sencillo tener un sistema de protección tan completo en casa.

