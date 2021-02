Ring ha anunciado el lanzamiento en España de su nuevo modelo de timbre de vídeo, con el que busca solucionar muchos de los problemas asociados con este tipo de dispositivos.

Cada vez más hogares tienen timbres inteligentes para controlar quién está llamando, y obtener un vídeo en directo de lo que está ocurriendo en su casa; y de todos, Ring es sin duda alguna el más popular para nuestra seguridad.

Sin embargo, pese a lo útiles que son, los timbres inteligentes aún sufren de algunos problemas básicos. Por ejemplo, la cámara integrada sólo es capaz de grabar una parte concreta, y puede dejar fuera a la persona que está llamando dependiendo del ángulo; e incluso si la grabamos, no sabemos exactamente cómo ha llegado ahí.

Nuevo timbre de Ring

El Video Doorbell Pro 2 es el modelo más avanzado de Ring, con tecnología integrada diseñada para solucionar esos inconvenientes. La pieza más importante es la nueva detección de movimiento 3D, basada en sensores de radar capaces de detectar e identificar objetos que entran dentro del área que configuramos.

El nuevo timbre de Ring tiene detección de movimiento 3D Ring Omicrono

Al igual que con un timbre Ring convencional, podemos delimitar las zonas que queremos vigilar; sin embargo, normalmente eso puede dar lugar a falsos positivos de gente que pase delante de la puerta. La detección de movimiento 3D es capaz no sólo de detectar que alguien se mueve, sino también la distancia respecto a la cámara.

Gracias a eso, los sistemas de aviso del timbre sólo se activarán cuando realmente la persona cruce por la zona delimitada y nos enviará una notificación al móvil.

Por fin verás quién llama

La detección 3D abre las puertas a otras funcionalidades del Video Doorbell Pro 2. Por ejemplo, la nueva visión panorámica, que nos permite obtener un historial de los eventos de movimiento mostrados en un mapa con vista aérea, en el que veremos por dónde se ha movido la persona.

Nuevo Ring Video Doorbell Pro 2 Ring Omicrono

La idea es que tengamos un mejor contexto de quién se acerca a nuestra puerta, y cómo se ha movido antes; y cuando finalmente llegue a la puerta, por fin podremos verle en condiciones. Y es que este modelo por fin incluye un nuevo vídeo de cuerpo entero, capaz de capturar completamente a la persona que está en la puerta. El vídeo ahora es de resolución HD 1536p, y el micrófono integrado es capaz de limitar la distorsión del sonido. Además, este modelo también incluye visión nocturna en color.

Todas estas nuevas funciones pueden despertar más preocupaciones sobre nuestra privacidad, y Ring no tiene el mejor de los historiales. Tal vez es por eso que la compañía también ha presentado nuevos controles de privacidad, que permiten ajustar la detección de movimiento y las zonas de privacidad, que garantiza que la cámara no grabará las zonas que no queremos.

El Video Doorbell Pro 2 estará disponible en Amazon a partir del 31 de marzo, por un precio de 249 euros.

