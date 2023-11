Apple evitará que espíen lo que ves en tu iPhone gracias a estas nuevas e ingeniosas patentes

Aunque los sistemas de seguridad presentes en los productos de Apple en España son conocidos por ser a veces demasiado eficientes, no están exentos ante los robos de datos. Uno de los más conocidos es conocer el código numérico de acceso al iPhone, lo que da acceso casi total al ID de Apple de la víctima. Apple es consciente de ello, y ha publicado una serie de patentes específicamente pensadas para evitar este método de robo de datos.

Existen al menos dos patentes que abordan este problema, y que tratan precisamente de evitar que cualquier persona pueda mirar en ángulos extraños a las pantallas de nuestros dispositivos. Estas patentes impiden la visibilidad en determinados ángulos e incluso dan herramientas a los usuarios para aplicar filtros de visión a las pantallas de sus productos Apple.

Esta problemática no es en absoluto baladí. A principios de 2023, el The Wall Street Journal avanzó casos de usuarios que sufrieron el robo de datos de usuarios al adivinar los códigos de acceso del iPhone. Y es que conociendo este código, el atacante puede desde restablecer la contraseña del ID de Apple hasta usar Apple Pay, incluso con el Touch ID o Face ID habilitados.

Evitar a indiscretos

La primera patente, recogida por AppleInsider, tiene el título de "películas de privacidad para pantallas curvas". Como dice su nombre, esta es una patente para dispositivos que cuentan con curvatura en sus paneles, y que consiste en una cubierta para la pantalla que limita la emisión de luz en una única dirección.

Funciona como un protector de pantalla, pero más avanzado. Se coloca directamente sobre el panel del dispositivo, y visto de forma frontal, no limita en ningún caso ni la imagen ni el brillo de la pantalla. Es decir, el usuario no ve diferencia ninguna en su teléfono.

Patente de Apple. Apple Omicrono

No obstante, si una persona intenta mirar a la pantalla desde un ángulo ligeramente inclinado, ya sea a la izquierda o a la derecha, no podrá ver nada. La patente refleja cómo la pantalla se vería más oscura o directamente con la imagen borrosa si un usuario intenta espiarnos. Una función que no es invasiva y es intuitiva para con el consumidor.

Por el otro lado y según expone MacRumors, está la segunda patente: "Pantallas con ángulos de visión ajustables". Esta está pensada más para pantallas de mayor tamaño y sobre todo planas, tales como la pantalla de un iPad o de un Mac. La idea permitiría que el usuario ajuste el ángulo de visión de la pantalla en tiempo real.

Figura de la patente de Apple. Apple Omicrono

Esta opción podría permitir al usuario controlar la polarización de la pantalla usando un 'filtro eléctricamente controlable'. La pantalla como tal incluiría este filtro, que estaría conformado por una serie de capas de sustrato. Incluso se habla de una capa adicional de cristal líquido situado entre las capas polarizadoras, que equipase un filtro de color para limitar ciertos colores a la vista, y que solo el usuario frontal pudiera verlos.

Hemos de recordar que las pantallas de Apple tanto OLED como LCD cuentan con un campo de visión cercano a los 10 grados. Estas patentes recogen soluciones externas de hardware que los atacantes no pueden controlar mediante software. Por supuesto no son más que ideas que posiblemente nunca se vean reflejadas en un producto como tal, pero deja claras las preocupaciones de Apple por estos temas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan