El ingenioso invento que jubilará a las cadenas para la nieve: se instala muy fácil en sólo 30 segundos

El final del año en España suele estar marcado por las bajas temperaturas. Una temporada en la que es habitual que los parabrisas del coche se congelen, aunque existe una tecnología para evitarlo, y que algunas carreteras se vuelvan peligrosas debido a la presencia de capas de nieve o hielo. Para evitar accidentes y mejorar el agarre de los neumáticos en esas vías es obligatorio usar cadenas de nieve, un mecanismo que podría tener los días contados por culpa de un invento que se instala fácilmente y en medio minuto.

Cuando se viaja por carretera pueden surgir diferentes contratiempos, desde que se pinche una rueda hasta toparse con nieve o hielo en el pavimento. Afortunadamente, los avances tecnológicos han dado lugar a inventos diseñados para hacer frente a estas situaciones. En el caso de una llanta desinflada, existe una revolucionaria herramienta capaz de reemplazarla en menos de 10 minutos y sin esfuerzo. Mientras que en el segundo suceso, las clásicas cadenas de nieve ahora ceden su protagonismo a un innovador dispositivo que se instala en escasos 30 segundos.

Las cadenas, un elemento crucial para prevenir el deslizamiento de las ruedas motrices en carreteras heladas o nevadas, a menudo presentan un inconveniente: no todos conocen la forma correcta de colocarlas, convirtiendo la tarea en una labor tediosa y prolongada. Como una alternativa más accesible, Spikes-Spider se erige como un sistema más simple de instalar, requiriendo apenas medio minuto. Incluso este método se revela como especialmente eficiente en vías con esas condiciones extremas.

Fácil de instalar

Spikes-Spider es un ingenioso invento que viene para jubilar a las clásicas cadenas de nieve, cuya instalación requiere de una serie de pasos que implican tener el vehículo listo al final de varios minutos, y que ofrece cinco modelos diferentes según la necesidad del usuario. Un dispositivo fabricado en Suiza que es compatible con la gran mayoría de marcas de coches y neumáticos del mercado y que permite a los usuarios conducir con total seguridad por carreteras con hielo y nieve.

El sistema Spikes-Spider es más fácil de usar que las cadenas de nieve tradicionales y ofrece "una tracción excepcional para una conducción segura en invierno tanto sobre hielo como sobre nieve", explica la compañía -que lleva el mismo nombre- en su página web. Un invento que tan sólo necesita 30 segundos para colocarse en los neumáticos del coche. Para ello, apenas hay que seguir una serie de pasos y el primero es dejar instalado un cubo de acero en las ruedas motrices antes de iniciar el viaje.

Así es Spikes-Spider, el invento que jubilará a las cadenas de nieve

Algo que se puede hacer fácilmente en el propio garaje de casa. Cuando el usuario sale de viaje y se encuentra hielo o nieve en la carretera, lo primero que tiene que hacer es detener su vehículo en una zona segura y retirar la cubierta decorativa del cubo de acero con una llave especial que viene con la compra del invento. Una vez hecho, llega el momento de separar los dos brazos de tracción inferiores de Spikes-Spider y colocarlos a cada lado del neumático en la parte inferior.

El siguiente paso es deslizar el invento sobre el neumático para, finalmente, colocar un anillo de bloqueo, que al hacer clic inmoviliza el dispositivo de tracción en el cubo de acero. Con repetir esto con la otra rueda, y teniendo en cuenta que cada uno se instala en 30 segundos, en solo un minuto el coche ya está listo para reanudar el viaje de forma segura en carreteras con nieve o hielo.

Spikes-Spider está clasificado para una velocidad de 48 kilómetros por hora y, si las condiciones permiten conducir más rápido, el usuario se puede parar y quitarlo rápidamente. Para ello, simplemente hay que detener el vehículo, desabrochar el anillo de sujeción, retirar el invento por la parte superior del neumático para sacarlo completamente y volver a meterlo en el estuche de transporte. Algo que nuevamente se hace en menos de un minuto.

Más eficaz y reparable

Spikes-Spider proporciona una gran variedad de ventajas, según la empresa. La primera que destaca es que ofrece un mejor agarre que las cadenas de nieve convencionales, ya que se compone de unos brazos de tracción hechos carburo de tungsteno; mientras que las cadenas son de acero inoxidable. Además de ser fácil de montar, también se puede sustituir varias piezas si se desgastan sin tener que adquirir un sistema completamente nuevo, lo que ahorra dinero.

El invento Spikes-Spider. Spikes-Spider Omicrono

La compañía también señala otra serie de ventajas, como que con este sistema no es necesario meterse en la nieve para ponerlo, por lo que el usuario no se moja ni se ensucia. Asimismo, Spikes-Spider se puede instalar fácilmente en la oscuridad y no deja marcas en las ruedas del coche. En cambio, si se ponen las clásicas cadenas hay que tener en cuenta que al sacarlas lo normal es tener que separarlas y desenredarlas.

También implica tener que arrodillarse en la nieve y, en algunos casos, hasta tumbarse sobre ella y el barro para fijarlas en la parte trasera de los neumáticos. Después hay que añadir una banda de ajuste para evitar que se muevan y todo ello no se hace en menos de un minuto. La empresa incluso señala que con las clásicas cadenas los eslabones se pueden romper y dañar las ruedas, algo que con su invento no sucede.

Este dispositivo, que la compañía asegura tiene dos años de garantía, se puede ajustar prácticamente a cualquier marca y modelo fabricado en el mundo. Entre ellos se incluyen vehículos como los turismos, coches deportivos, SUV, camionetas y mucho más. Incluso Spikes-Spider afirma que fabricantes como Volvo o GM recomiendan su uso. Como curiosidad, también se puede comprar en Amazon con precios que van desde los 236 euros.

