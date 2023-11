El ingenioso invento para cambiar una rueda pinchada en menos de 10 minutos y sin esfuerzo

Uno de los miedos más habituales a la hora de conducir un coche es el de sufrir un pinchazo en mitad de la autopista. Aparte del peligro que supone para la integridad física de los ocupantes del automóvil, el problema más habitual surge cuando hay que pararse en el arcén y proceder a cambiar la rueda. Para ello, muchos en España recurren a servicios de atención en carretera, que no suelen ser baratos y a veces tardan horas en poder atender la incidencia. En el fondo no es una maniobra tan complicada, pero sí requiere de fuerza y de cierta práctica en el manejo del gato y la llave para aflojar y apretar las tuercas de las ruedas.

Para poner fin a esta inquietud, Owen Giese, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de Washington, ha diseñado un invento llamado RiseUP, con el objetivo de permitir a cualquiera, con conocimientos o no y sea cual sea su condición física, cambiar una rueda pinchada en el menor tiempo posible y apenas sin esfuerzo.

Se trata de una "tecnología inteligente para guiar a los usuarios a través del proceso de cambio de un neumático pinchado en tiempo real, a la vez que incluye todas las herramientas para realizar el trabajo de forma segura en un paquete compacto e intuitivo", señala Giese en la documentación aportada para participar en el prestigioso James Dyson Award, que cada año selecciona decenas de propuestas para competir por un premio internacional.

RiseUp!

Giese, aficionado a los deportes de motor y a los coches, detectó la preocupación de la mayoría de conductores cuando tienen que hacer frente a este frecuente problema. Y es que, desde hace décadas, las herramientas se han diseñado casi exclusivamente para los profesionales, personas robustas y generalmente de sexo masculino, sin tener como referencia a buena parte de la población.

"El objetivo de RiseUP era hacer frente a la frustración común que producen los pinchazos de neumáticos, de una forma inclusiva y equitativa para todo tipo de usuarios, independientemente de su experiencia previa", afirma este joven inventor.

Todo en uno

El proceso de diseño de Giese, que ahora trabaja en Vishwa Robotics diseñando trajes robóticos para la exploración espacial, partió de una investigación sobre cómo la mayoría de conductores afrontan un pinchazo. La encuesta tuvo dos fases y llegó a conclusiones no por obvias menos ciertas: la gente no se siente segura de sí misma en estos casos y encuentra muy frustrante los tiempos de espera de los servicios de atención en carretera.

En el caso de los usuarios que sí se sienten capacitados o están habituados a hacer ellos mismos el cambio de rueda, tampoco se mostraban satisfechos con las herramientas incluidas en la mayoría de vehículos. La mayoría echaba en falta unas instrucciones claras y precisas, paso a paso, más allá de recurrir a los típicos tutoriales de YouTube.

La herramienta RiseUP Owen Giese / The James Dyson Award Omicrono

Con ese punto de partida, Giese empezó a desarrollar el concepto de RiseUP dividiendo la tarea de cambiar un neumático en mal estado en cuatro fases, para identificar con precisión las herramientas y cada uno de los procesos necesarios para su sustitución. Para dar con la versión final del concepto que presentó al James Dyson Award, el ingeniero llevó a cabo varios bocetos en espuma hasta dar con el diseño final, que imprimió en 3D junto con sus accesorios y ofrece una experiencia lo más parecida posible al producto acabado.

La 'gracia' de RiseUP es que lo integra todo en una herramienta compacta que Giese define como "simbiótica" y que va indicando sobre la marcha cada uno de los pasos a realizar y las medidas de seguridad a tener en cuenta. Situada bajo el coche, dispone de una válvula hidráulica que se acciona con sólo pulsar un botón y permite utilizarla como un gato para elevar el vehículo y permitir el cambio de rueda sin necesidad de aplicar fuerza de ningún tipo.

RiseUP incluye todos los elementos necesarios para cambiar una rueda. Owen Giese / The James Dyson Award Omicrono

El mango es extraíble y 'se convierte' en un atornillador de impacto, una pistola eléctrica para quitar y poner las tuercas que unen las ruedas a las llantas. Además, cuenta con una selección de los tres tamaños de llave más comunes almacenados en la base.

Una herramienta inteligente

Para que cualquiera pueda usarla, la herramienta dispone de una pantalla circular interactiva, encargada de guiar al usuario en tiempo real a través de cámaras y tecnología de realidad aumentada. Por si hiciera falta, Giese también pretende desarrollar una app para conectar el dispositivo con el teléfono móvil, para acceder a instrucciones detalladas y preguntas frecuentes adicionales sin necesidad de conexión a Internet.

De momento no es más que un concepto, pero Giese no abandona la idea de seguir investigando para poder fabricar y comercializar un producto con tanto potencial como RiseUP. En última instancia, "servirá como catalizador para dar forma a experiencias de producto nuevas y diferentes que espero desarrollar para resolver otras discriminaciones, no sólo dentro de la industria de las herramientas, sino de la industria de los dispositivos en su conjunto", concluye.

