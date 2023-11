El ladrillo español que cambiará la construcción: aísla y ahorra un 90% en tus facturas de la luz y gas

En la búsqueda constante de innovación en la industria de la construcción, la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en la creación de nuevos materiales y técnicas revolucionarias. En este contexto, en los últimos tiempos se han desarrollado bloques capaces de levantar paredes más rápido sin hormigón hasta otros resistentes y ligeros que ahorran trabajo a los albañiles. Ahora, en España se ha ido un paso más allá con el diseño de un nuevo tipo de ladrillo inspirado en el juego de construcción Lego que aísla y ahorra un 90% en las facturas de la luz y gas.

La empresa Knauf Industries ha creado Legacy, un sistema de bloques constructivos de poliestireno expandido (EPS) ideados en Madrid que se encajan entre sí de un modo similar a los famosos bloques de Lego. De hecho, esas clásicas piezas de juguete inspiraron al diseñador de este innovador ladrillo y responsable de I+D de la compañía, José Antonio Freire, quien aclara a EL ESPAÑOL - Omicrono que "esto está muy de moda y se lleva años instalando, pero nuestro sistema es diferente, ya que mejora la eficiencia energética de los edificios".

Freire indica que el proyecto surgió tras estudiar todos los sistemas similares existentes. Tras su investigación comprobó que había una variedad de problemas con estos bloques, por lo que "me propuse diseñar uno que los solventara y ofreciera un aislamiento térmico tanto exterior como interior. Es sencillo, se trata de un bloque hecho de EPS con unas barras de hierro que se rellena de hormigón y cuando se une con otras piezas, forman una estructura rígida. Esto permite que no se vierta nada al exterior, que no se muevan las piezas, que no se tenga que estar apuntalando ni que haya encofrado".

Fácil de instalar

El ladrillo Legacy es básicamente un sistema constructivo con una modulación de 300 milímetros que está fabricado con materiales reciclados y de baja huella de carbono. Este sistema está formado por piezas rectas, de unión, de esquina y cierre; y la compañía tiene pantentado su diseño. Un bloque que está ideado especialmente para la construcción de viviendas unifamiliares pasivas y hasta piscinas semipasivas, ofreciendo un toque moderno, de gran resistencia y un ahorro energético.

"Lo bueno que tiene el bloque Legacy es que cualquiera lo puede montar, no se necesita mano de obra especializada. El sistema lleva unos módulos de 300 mm que se van acoplando de tal manera que el usuario puede hacer un diseño con unas modulaciones de 30, 60 o 90 centímetros. Y puede montarse su propia casa con los huecos donde él quiera. Es un sistema muy sencillo, es realmente como un Lego. Simplemente hay que tener en cuenta las modulaciones para que no sobren un trozo de la pieza e ir apilando los bloques", aclara su diseñador.

Así es Legacy, el ladrillo español para construir casas como Legos

Los bloques encajan entre sí de manera sencilla. Freire explica que los ladrillos cuentan en su parte superior con "unos tetones que lo que hacen es que se cogen y se meten en la parte de abajo del otro ladrillo y se hace como un clipado. Con este mecanismo no sólo se quedan metidos, sino que también están enganchados". Después de ello, el usuario no tiene que echar adhesivo ni nada, ya que los propios bloques vienen con un sistema de cuatro anclajes que "hace que no se puedan mover en ninguna dirección. Es decir, una vez que los ladrillos se unen, pierden toda la libertad de moverse".

Una vez encajados los bloques, en su interior se crean retículas de hormigón armado de 15 por 15 centímetros, cuya solidez equivale a la que tendría un muro de carga macizo de 230 kilogramos por metro cuadrado. Mientras que la estructura exterior de EPS es la que aporta ligereza y un alto nivel de aislamiento térmico. Un detalle a destacar de Legacy es que "cuando lo montas y rellenas el hueco interior con una bomba de hormigón, ya tienes terminado toda la envolvente. Lo bueno de este sistema es que no requiere de ningún tipo de mantenimiento".

Freire, quien vive en una casa totalmente fabricada con bloques Legacy -incluso su piscina está hecha con este tipo de ladrillo- asegura que con este sistema el usuario puede "ahorrar en la factura energética entre un 80 y un 90%. Y ya si se suplementa con placas solares, tienes autoabastecimiento energético". Unos bloques para construir casas como Legos que aíslan el frío y evitan que salgan mohos por la humedad, y que se venden actualmente por metros cuadrados. "Tomamos esta decisión, en lugar de vender las piezas de forma individual, y su precio ronda entre los 42 y 45 euros el metro cuadrado", indica su creador.

Sostenible y ahorra tiempo

Las casas levantadas con el sistema Legacy presentan una transmitancia de 0,08 W/m2 K, es decir, prácticamente nula. Esto las convierte en muy eficientes desde el punto de vista de consumo energético. Incluso le permiten ofrecer un confort en el hogar durante todo el año, ya que "la parte exterior reduce los puentes térmicos y aísla el frío; mientras que la capa interior del bloque, gracias a su baja inercia térmica, hace que el calor de la calefacción se quede dentro de la vivienda y aporta una sensación de paredes calientes".

Una casa y una piscina construidas con el ladrillo Legacy. Knauf Industries Omicrono

Pero las ventajas de este sistema no se quedan ahí. También "reduce casi en un 50% el tiempo de ejecución de obra, ya que al tener que colocar piezas cualquiera lo puede montar y es más rápido que el método tradicional de aplicar ladrillo. Incluso ahorra un 70% de los costes, debido a que se elimina la necesidad de encofrados y mano de obra para colocarlos y retirarlos". Asimismo, baja la necesidad de usar materias primas, como termoarcilla o yeso, y es sostenible, ya que requiere menos materiales de alta huella de carbono, como el acero o el hierro.

Un bloque que su diseñador ideó "para que las personas puedan acceder a viviendas donde el confort sea muy bueno sin tener que hacer una alta inversión". Además de para construir casas y piscinas, Legacy también se puede utilizar para realizar muros de insonorización para generadores eléctricos, columnas de soporte de porches o cerramiento de estos, casetas de aperos -un almacén-, duchas y vestuarios, fuentes de exterior y bancos de asiento. Y es que el futuro de este innovador sistema abre enormes posibilidades de construcción.

