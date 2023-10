Amazon trae sus entregas de pedidos con drones a Europa tras años probándolos en EEUU

El gigante de las ventas por internet continúa ampliando su programa de reparto por aire, Amazon Prime, el cual se inició en 2022 tras años de obstáculos que aún enfrenta en gran medida. En España los drones ya son capaces de realizar algunos repartos como entregar comida en yates de lujo, pero en la costa. El objetivo que se ha marcado Amazon es más complejo y le ha llevado años realizar las primeras entregas. Ahora este servicio da el salto de unas pocas localidades estadounidenses a otras en varios países europeos, aunque también con un ritmo de despliegue suave.

Amazon ha anunciado que pronto pondrá a disposición de los miembros Prime la entrega con drones en Italia y el Reino Unido, país en el que despidieron a centenares de empleados de este servicio aéreo en 2021. Además, se expandirán a otra ciudad estadounidense aún por indicar. Las nuevas ubicaciones de Prime Air se anunciarán en los próximos meses y está previsto que se pongan en marcha para finales de 2024, cuando volará con paquetes su nueva generación de drones más inteligentes, también presentada esta semana.

Actualmente, los drones Prime Air solo operan desde dos sitios independientes en Texas y California. Las localidades de Lockeford, en California, y College Station, en Texas fueron las primeras en estrenar este servicio a finales de 2022. Desde entonces, el programa Prime Air afirma haber registrado "miles de clientes" y entregado "miles" de paquetes, según ha indicado la portavoz de Amazon, Zoë Hoffmann, al medio The Verge.

En Prime Air, el cliente puede apuntarse a este servicio tras la compra de un producto y recibe un tiempo de entrega estimado, pudiendo ver información sobre el seguimiento del dron para esperar al dispositivo en su jardín. "El dron vuela al lugar de entrega designado, desciende al patio trasero del cliente y se mantiene en el aire a una altura segura. Luego libera el paquete de manera segura y vuelve a subir a la altura”, explicó la empresa al inicio del programa.

De esto se encargan los actuales drones de Amazon, el modelo MK27-2 que vuela de forma autónoma y está programado para evitar toparse con obstáculos como las chimeneas o torres de telefonía. No pueden, sin embargo, realizar entregas durante tormentas, vientos fuertes, calor extremo o cualquier clima desfavorable, y solo operan de 8 a.m. a 3:30 p.m. todos los días.

Las limitaciones que Amazon ha encontrado para operar sus drones por parte de la FAA de Estados Unidos, son similares a las que establecen las autoridades europeas. Por ejemplo, estos robots aéreos no pueden trasladarse por encima de las personas o sobre carreteras. Por este motivo, el reparto con drones no se ha establecido aún en entornos urbanos, si no en lugares más despejados como la costa.

El gigante de las compras por internet, persigue liberarse poco a poco de estas limitaciones, al menos de aquellas que sean posibles. Sus actuales drones solo pueden transportar una carga de algo más de 2 kilogramos como máximo. No obstante, la empresa ya trabaja en nuevos modelos con mejoras como poder realizar entregas bajo la lluvia.

Amazon ha mostrado nuevas imágenes de su siguiente generación de drones de reparto, el MK30x. Presentados también a finales del año pasado, son más ligeros y generan un 25% menos de ruido. Además, son capaces de aterrizar en patios más pequeños y se espera que realicen las entregas en menos de una hora o incluso, 30 minutos. Puede, incluso, evitar obstáculos como personas, mascotas y propiedades para ofrecer más seguridad en la entrega.

Este modelo no estará disponible hasta 2024, cuando la compañía planea llegar a Europa. Cada nuevo modelo debe superar un estricto examen, la FAA impone a Prime Air realizar cientos de horas de vuelos sin incidentes.

