El dron con desfibrilador salva su primera vida en Europa: llegó en 3 minutos tras llamar al 112

Desde el transporte de paquetería en el barrio madrileño de Villaverde hasta la vigilancia del volcán de La Palma, los drones en el ámbito civil se han convertido en una de las herramientas más potentes y flexibles en todo el mundo. Con aplicaciones en el terreno sanitario realmente interesantes que incluso sirven para salvar vidas.

El pasado 9 de diciembre, un hombre de 71 años se encontraba quitando nieve en una calle de Trollhättan (Suecia) cuando sufrió una parada cardíaca. Una inmediata llamada a urgencia, la asistencia del doctor Mustafá Ali y la rápida entrega de un desfibrilador externo automatizado a través del dron de Everdrone fueron esenciales para salvar la vida del hombre.

Según el fabricante del dron, quien ha hecho público este caso, se trata de la primera vez en la historia médica en la que un dron juega un papel crítico en salvar la vida a una persona con un paro cardiaco. Gracias a la rápida entrega del desfibrilador, que tardó alrededor de 3 minutos, el facultativo pudo iniciar la técnica de reanimación antes incluso de la llegada de la ambulancia. "Después del tratamiento inicial en el lugar, el paciente fue trasladado de urgencia al hospital y hoy está completamente recuperado", informa Everdrone.

"No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy con esta nueva tecnología y la rápida entrega del desfibrilador. Si no fuera por el dron, probablemente no estaría aquí", ha señalado el paciente de 71 años.

Everdrone desplegando el desfibrilador Everdrone

Por su parte, el doctor se encontraba camino al trabajo. "Vi a través de la ventanilla del coche a un hombre en el suelo", ha comentado. "Inmediatamente comprendí que algo andaba mal y me apresuré a ayudar. El hombre no tenía pulso, así que comencé a realizarle una RCP mientras le pedía a otro transeúnte que llamara al 112. Minutos después, vi algo volando por encima de mi cabeza. ¡Era un dron con desfibrilador!".

El dron de Everdrone cuenta con un sistema de vuelo autónomo capaz de dirigirse a la ubicación exacta proporcionada por los servicios de emergencia. Una vez en el punto indicado, suelta el desfibrilador que se encuentra atado al dron por una cuerda, evitando de esta forma la siempre delicada maniobra de descenso y ahorrando unos segundos esenciales.

Desfibrilador dentro del maletín Everdrone

Everdrone emplea plataformas de DJI como base para desarrollar sus propios modelos. En particular, los suecos incluyen todo el sistema de despliegue del desfibrilador y algunos componentes de hardware extra. También incluyen una buena parte de software propio, en particular del necesario para que el dron sea autónomo y aumente la seguridad durante la operación.

En cuanto especificaciones, el DJI Matrice 600 Pro en el que se basa puede transportar hasta 6 kilogramos de carga durante 16 minutos a una distancia de has 5 kilómetros. Esto sin añadir los sistemas de navegación autónomos de Everdrone que amplían ese número.

Everdrone

Además de los drones con desfibriladores, Everdrone se encuentra inmersa en varios proyectos relacionados con la vigilancia aérea. Por ejemplo, para ofrecer información de primera mano de accidentes de tráfico que pueda servir para coordinar los servicios de emergencia.

Sigue los temas que te interesan