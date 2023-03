El ingenioso invento para proteger las placas solares del agua para que puedan durar más años

Las placas solares están de moda en España, ya que son una alternativa para bajar la factura de la luz. Unos dispositivos que están en constante evolución, con modelos como unas tejas valencianas que permiten ahorrar hasta un 60% en electricidad u otras que se colocan directamente en el balcón. Aun así, se enfrentan a diferentes amenazas, como pájaros y roedores, o al estancamiento del agua; aunque en este último casi existe un ingenioso invento para proteger a los paneles y duren mucho más.

Los paneles solares no están exentos de averías o problemas. Uno de los principales riesgos en este tipo de instalaciones son los charcos de agua que se quedan almacenados en ellos, ya que pueden afectar a los componentes. Por tanto, es de suma importancia realizar un drenaje óptimo del agua y para ello un usuario de TikTok ha dado con una solución: utilizar un clip de drenaje.

A pesar de que la lluvia no es dañina para las placas fotovoltaicas, de hecho, están fabricadas para aguantar los incidentes medioambientales que se puedan producir y dicha agua también contribuye a limpiarlos; lo cierto es que debido a la ligera proyección del borde de los paneles, el agua se puede estancar y no se drena a tiempo. Lo que puede implicar grandes consecuencias, a no ser que se utilice este sencillo invento.

Un clip de drenaje

Cuando el agua se estanca, su barro se precipita para ensuciar los bordes o las esquinas de los módulos fotovoltaicos, y esa acumulación de suciedad puede entorpecer el funcionamiento adecuado de los paneles solares; reduciendo tanto la generación de energía como su vida útil, en este último caso debido a la formación de un efecto de puntos calientes.

Para evitarlo, el usuario de TikTok chudung0038 ha compartido un vídeo en el que muestra un invento desconocido para muchos. Se trata de un clip de drenaje de agua para paneles solares. En el mercado se pueden encontrar de diferentes tipos, como de aluminio -que es el que se muestra en el vídeo- hasta de plástico, pudiendo comprarlos fácilmente en Internet a un precio económico.

Un clip cuyo funcionamiento es sencillo, ya que basta con engancharlo en la zona donde está acumulada el agua en el panel para que ésta empiece a drenarse. Además, se instala en apenas unos pocos segundos y se puede dejar ya colocado para siempre para no tener que colocarlo cada vez que llueva.

Este ingenioso invento posee un tamaño reducido y es ideal para evitar que las placas fotovoltaicas se vuelvan a ensuciar. No sólo eso, sino que este dispositivo, al eliminar automáticamente el agua acumulada, también aumenta la generación de energía del panel solar y mejora su vida útil para que dure más.

Un simple clip de drenaje que se ha vuelto viral en la conocida red social de vídeos cortos, recibiendo comentarios de usuarios sorprendidos por esta tecnología, como "qué clase de magia es esa" o "cuando los pequeños detalles te pueden ayudar a mejorar las cosas".

