Pablo Acevedo, un español en Leica: "Las cámaras profesionales tienen que aprender de los teléfonos"

Xiaomi ha presentado en Barcelona a las puertas del Mobile World Congress sus móviles más premium, los más fotográficos hasta la fecha. La calidad de sus cámaras lleva la firma de Leica, cuyos expertos han trabajado para dotar a estos dos móviles de los colores característicos de la fotografía de Leica, enfrentándose a retos como el reducido tamaño de los smartphones para albergar las lentes.

Con motivo de esta ocasión, EL ESPAÑOL-Omicrono ha visitado la sede de Leica en Fráncfort donde se encuentra su fábrica y el museo para conocer más los frutos de esta colaboración, que comenzó después de que Leica y Huawei finalizarán un acuerdo previo. "Gracias a todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo desde que empezamos a cooperar con empresas de dispositivos móviles, hemos podido ahondar más en temas técnicos" explica Pablo Acevedo, director de desarrollo e ingeniería Business Unit Mobile, durante la visita.

La vida de Pablo ha estado ligada a la fotografía desde hace años, antes incluso de ejercer como fotógrafo profesional en bodas. "Para mí empezó con una cámara analógica en casa con mi padre", dice.

Pablo Acevedo con el Xiaomi 12S Ultra Marta S.R. Omicrono Fráncfort

En la universidad se empezó a fraguar su carrera en la fotografía con un trabajo centrado en la percepción visual de los dicrómatas, un tipo de daltonismo, "fue muy interesante descubrir que, tal como nosotros vemos las cosas, no es igual para todos, hay un mundo dentro de esto para intentar llevar la fotografía a una representación que sea lo más homogénea posible para todos los usuarios". Entre 2015 y 2019 lideró el departamento de cámara para los móviles de BQ en España, para después pasar a DXOMARK en París y terminar en Leica desde 2022.

¿Es el nuevo Xiaomi 13 la cámara Leica más accesible?

Nosotros trabajamos con Xiaomi en su gama alta, más que nada porque para garantizar que la calidad de imagen llegue a los estándares de Leica, por lo general el hardware de los dispositivos de gama media o baja, no es suficiente. En Leica creemos en la creación de fotografía. Nuestra empresa es más de contar historias que de proveer de una cámara. Hay mucho esfuerzo humano detrás para transmitir este sentimiento.

Hemos trabajado mucho para convertir la calidad o experiencia fotográfica de las cámaras profesionales a las cámaras de los móviles. Llevamos desde finales de 2021, más de un año y medio, trabajando conjuntamente con Xiaomi para conseguir que esa experiencia sea lo más cercana posible a las cámaras profesionales. Por supuesto, en el mundo de los móviles no puedes manejar los precios de las cámaras profesionales si quieres llegar a los usuarios.

¿También se nota en la producción la diferencia de ambos sectores? Hemos visto en la fábrica cómo las lentes se tratan de forma manual para conseguir la mejor calidad y calibrado.

No hay manera humana de sacar al mercado un volumen de móviles como el que tiene Xiaomi con unas técnicas manuales como las que utilizamos aquí. Pero eso no quiere decir que los estándares de calidad sean menores. Una de las cosas más importantes en las que Leica contribuye con Xiaomi es en los pequeños márgenes de tolerancia en los procesos de fabricación para garantizar que todos esos módulos de cámara que salen de esas líneas cumplen con los requisitos mínimos.

Xiaomi 12S Ultra concept con el Xiaomi 13 Pro Marta S.R. Omicrono Fráncfort

En cuanto al color, tenemos nuestros expertos en color que trabajan con el procesado de la señal digital para convertir los colores de lo que es la realidad a lo que se plasma en la fotografía. Esa función en las cámaras profesionales, ahora lo hemos hecho para los móviles. Quedan cosas por mejorar, pero creo que vamos por el buen camino, en el sentido de que los usuarios ya reconocen que esas fotos sacadas con los móviles tienen ese feeling, tienen esa sensación que da Leica.

Tú eres más del Modo Authentic o Vibrant en Leica para Xiaomi 13 Pro

Yo soy Authentic. Yo empecé con una cámara analógica cuando era pequeño y de hecho he revelado fotos en cuarto oscuro y para mí personalmente me atrae más el resultado de las fotos en modo Authentic.

Museo de Leica Marta S.R. Omicrono Fráncfort

El Vibrant está más adaptado a compartir instantáneamente los colores un poco más vibrantes, más vívidos y vamos a decirlo de una manera, a resaltar de alguna manera los detalles en las zonas más oscuras y a preservar detalles en zonas claras. Pero, el modo Authentic tiene un contraste diferente, más parecido al feeling de Leica.

Gracias a todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo desde que empezamos a cooperar con empresas de dispositivos móviles, hemos podido ahondar más en temas técnicos que al principio. Por eso, tenemos la certeza de que con el tiempo esta cooperación va a ser más estrecha.

¿Con el tiempo va a tener más peso el trabajo de la IA en la fotografía?

Yo siempre digo que el 50% es el hardware y el otro 50%, el software. Por supuesto, va a haber mejora en ambos campos, tecnologías nuevas en los sensores, tecnologías nuevas en la lente, tecnologías nuevas en los motores de las lentes para enfocar más rápido. Todo este tipo de cosas en la parte del hardware van a seguir evolucionando.

Interior del museo de Leica Marta S.R. Omicrono Fráncfort

A la par va a haber mucha evolución en el tema del software, con la inteligencia artificial que está en la boca de todo el mundo, incluso de mi abuela. La inteligencia artificial está desde antes, sea para el diseño de la cámara, está en la captura de la fotografía y en el procesado de la fotografía.

Y no solo en los móviles, las cámaras profesionales también tienen que aprender mejoras de los teléfonos, sobre todo en el procesado. Un tema que se hablado hoy es que los dispositivos móviles tienen otros desafíos, precisamente basados en su dimensión física. Y por culpa de esas limitaciones, se han desarrollado soluciones de software que a día de hoy se van a aportar al mundo de las cámaras profesionales.

¿Cómo usas la cámara del móvil?

Yo soy fotógrafo muy de paisajes y de retratos. Para paisajes me encanta utilizar la cámara ultra gran angular. Y para el modo retrato, depende del móvil que estoy usando, utilizo el teleobjetivo. Ya no hago fotografía de eventos, ya no hago fotografías en bodas.

Pablo Acevedo en la tienda de Leica Marta S.R. Omicrono Fráncfort

Para mí empezó como algo con una cámara analógica en casa de mi padre, como una experiencia de capturar momentos muy bonita y eso lo apliqué cuando empecé mi carrera profesional de fotógrafo, que duró muy poco. A día de hoy soy más pausado, más lento. No tengo esa prisa por tomar ese tipo de fotos, ni tampoco me gusta la presión de tener que capturar la foto perfecta en el único momento que hay.

Por ejemplo, fotografía de paisaje, puedes quedarte ahí una tarde entera tirando fotos hasta dar con la correcta. En fotografía de retratos es diferente no me gustan los posados. Entonces si las capturas bien y si no las capturas, habrá otro momento. Llevo años viajando solo con el móvil, si no voy buscando específicamente sacar una foto para imprimirla a tamaño grande en alta resolución.

