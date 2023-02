Movistar, Vodafone y Orange, caídas en gran parte de España por una incidencia

Si has notado que tu operadora no está yendo del todo como debería, no eres tú. En España se está produciendo una caída generalizada por parte de algunas de las principales teleoperadoras del país, como serían Orange, Vodafone, Movistar o Yoigo. Como mínimo, se están reportando casos de fallas, que estarían relacionados con problemas en conexiones a sus principales servicios.

Ls reportes de fallos comenzaron a sucederse sobre las 10 de la mañana, hora peninsular española. Los fallos varían dependiendo de la teleoperadora, pero en la mayoría de ocasiones, está afectando tanto a los servicios de telefonía como internet, ya sea móvil o fijo, según recoge Downdetector.

Según fuentes a EL ESPAÑOL - Omicrono, el fallo estaría focalizado en la zonas de Almería, Murcia y Alicante, debido a dos cortes independientes de fibra óptica de Endesa, así como una fibra óptica de Reintel. Ambas compañías ya están trabajando para resolver la incidencia.

Caída de operadoras

Una rápida búsqueda por redes sociales deja entrever lo que ha sucedido. Teleoperadoras como Orange, Movistar o Yoigo están teniendo problemas en prácticamente toda la península, con fallos que van desde conexión a Internet móvil hasta la imposibilidad de realizar llamadas.

Por el momento se desconoce con certeza cuál es el origen del fallo, más allá de notificarse como una caída masiva. Aunque todo apunta a que el problema se está solucionando poco a poco, la recuperación está siendo lenta.

Mapa de fallos de Downdetector. Manuel Fernández Omicrono

El pico de fallos se dio alrededor de las 10:30 de la mañana, hora peninsular española, momento en el que los usuarios salieron en tromba a quejarse de los problemas acaecidos con su servicio. Fuentes de las operadoras señalan a EL ESPAÑOL - Omicrono que la culpa de esta situación estaría en unas obras.

Y es que la incidencia vendría provocada por Adif o Endesa, que estarían actuando en unas obras y habrían afectado los anillos troncales que dan conectividad a las torres de la zona de Murcia, Almería y Alicante. En definitiva, se han producidos cortes en líneas de fibra óptica. Esperan que se resuelva todo el problema en alrededor de 15 a 30 minutos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan