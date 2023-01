El salto de gigante de la impresión 3D: una casa de hormigón de dos plantas en menos de 14 días

Desde hace unos años, estamos oyendo hablar en España sobre las casas impresas en 3D. Después de que la impresión 3D se popularizara enormemente y se aplicara a todo tipo de plataformas e industrias, poco a poco se ha ido introduciendo en el mundillo de la construcción. Ahora, se está llevando a cabo un nuevo hito en este aspecto, ya que se está construyendo la primera casa de dos pisos de Estados Unidos totalmente impresa en 3D.

Según recoge Reuters, ingenieros del estudio de diseño Hannah están diseñando esta primera casa impresa en 3D de más de un piso. Lo están haciendo en conjunto con Cive, una empresa de ingeniería de Houston y Peri 3D Construction, firma alemana que ya tiene varios edificios de este estilo construidos e impresos en 3D fuera de Estados Unidos.

Actualmente la vivienda está en construcción, con obras que comenzaron en Houston en julio del año pasado. Se espera que la impresión total de la casa que tendrá 3 habitaciones lleve un total de 330 horas, o lo que es lo mismo, 14 días. Según la firma Cive, actualmente el proceso se encuentra a la mitad debido a la estructura interior.

Imprimiendo una casa

Todo esto se está llevando a cabo con una increíble impresora 3D de más de 12 toneladas de peso y que se está dedicando a extruir las capas de concreto para construir la casa en cuestión, que tendrá una superficie de 370 metros cuadrados.

La estructura del hogar será de madera, siendo este el punto de la estructura que aún está a medio terminar y el motivo principal de la tardanza. La casa ya se ha vendido a una familia que prefiere estar en el anonimato, por lo que no se sabe nada sobre esto. No obstante, el proceso de construcción de esta casa podría abrir una puerta a una nueva era de construcción más barata, segura y accesible.

Casa impresa en 3D.

La impresión 3D recordemos que ya se ha usado en otras construcciones, y supone varias ventajas, ya que requiere de menor tiempo para realizar las tareas y su coste es más bajo. Esto es en parte a que se necesitan menos trabajadores en la construcción, abaratando los precios y solventando el problema del aumento de los precios de los materiales debido a problemas como la inflación.

El problema llega cuando se tienen que hacer dos pisos o más. Algo que, hasta el momento, no se había hecho en Estados Unidos. Según Leslie Lok, co-fundador de Hannah, existen desafíos "estructurales y logísticos" a la hora de construir un edificio con un segundo piso. No obstante, esta no es una carrera a contrarreloj.

Láminas extruidas de concreto de la impresora. Evan García Reuters

Y es que se están tomando su tiempo debido a que, según Hikmat Zerbe de Cive, este es un estudio. "Estamos aprendiendo las capacidades de la máquina, aprendiendo la reacción del material bajo diferentes condiciones climáticas. Estamos aprendiendo a optimizar la velocidad de impresión".

La idea de unir el concreto y la estructura de madera busca reforzar este procedimiento, para aprender a imprimir el material en las zonas necesarias de la infraestructura. Lo que buscan estas empresas es optimizar lo máximo posible este procedimiento y así, una vez esté acabada esta casa, poder aplicarla a otras construcciones en el futuro en suelo estadounidense.

