El espectacular vídeo viral de los robots de Boston Dynamics: saltan, corren y dan volteretas

Si por algo fue conocida en España Boston Dynamics, la ahora empresa de Hyundai, fue por sus vídeos virales en Internet. Los vídeos de sus dispositivos realizando proezas, sus videoclips musicales así como los clips en los que maltrataban a sus creaciones han causado sensación en las redes. Y la compañía sigue adelante con su idea, en este caso demostrando las capacidades de Atlas, uno de sus mejores robots humanoides.

Si en otros vídeos veíamos a robots como Spot recibiendo golpes y superando obstáculos, en este caso vemos a Atlas adquiriendo "un nuevo conjunto de habilidades" por parte de la firma. En el metraje se puede ver al robot manipulando los elementos del entorno que tiene a su alrededor e interactuando con ellos, algo completamente inédito para un robot así.

En el vídeo de 1:20 minutos de duración, se puede ver a Atlas manipulando su entorno para alcanzar un objetivo en concreto. Por ejemplo, coge una tabla de madera para que este pueda atravesar un pequeño recorrido de obstáculos transportando una bolsa, saltando a través de la zona e incluso saliendo de ella sin problemas.

En una entrada de su blog, la compañía explica cómo han llegado a este momento. La idea era sencilla: modificar el curso de la zona de obstáculos para entregar una bolsa de herramientas a una persona, y luego irse saltando por un andamio de varios pisos. Atlas en el metraje llega a subir escaleras, saltar entre niveles, empujar un bloque de madera e incluso realizar un giro invertido de 540 grados, apodado Sick Trick por los ingenieros.

Y sí, hay vídeos más impresionantes en el catálogo de Boston Dynamics, pero lo que busca la empresa en este vídeo no es eso, sino resaltar la progresión "natural" de la investigación para mejorar las capacidades de Atlas. La idea es incorporar, según Ben Stephens, líder de controles de Atlas, nuevas capacidades.

Según Stephens, "el parkour y el baile fueron ejemplos interesantes de locomoción bastante extrema, y ahora estamos tratando de aprovechar esa investigación para hacer también una manipulación significativa. Para nosotros, es importante que el robot pueda realizar estas tareas con cierta cantidad de velocidad humana".

Para ello, el equipo de Stephens ha tenido que realizar una ampliación de las herramientas de Atlas, así como su software. "La gente es muy buena en estas tareas, por lo que ha requerido algunas actualizaciones bastante importantes en el software de control", asegura.

La clave de todo esto se encuentra en la comprensión del entorno y de estas tareas. Y es que sí, realizar la voltereta o el parkour que hemos visto en otros vídeos es algo llamativo, pero estas tareas de manipulación "requieren una compresión más matizadas de su entorno", según relata Calvin Hennick, de Boston Dynamics. Y es que sin ir más lejos, algunos vídeos como el de Do you Love Me, consistían en un Atlas completamente "ciego, sin la percepción necesaria para que Atlas respondiera a su entorno".

Por ende, a los atributos de locomoción y detección de Atlas hay que sumarle la problemática de "no solo detectar, agarrar y mover objetos con diferentes tamaños, materiales y pesos, sino también mantener el equilibrio mientras maneja esos objetos por el entorno", asegura Hennick.

De hecho, para Stephens, uno de los momentos más impresionantes es uno de los que aparentemente son más aburridos: cuando coge la tabla de madera. "Están sucediendo muchas cosas, y todo sucede muy rápido". Atlas realiza un salto de 180 grados mientras sostiene la tabla, algo que implica que el sistema de control tenga en cuenta detalles como el impulso de la tabla para evitar que esta se vuelque. Lo consigue, y consigue posicionarla en el lugar correcto del entorno, para luego usarla sin problemas.

Otro ejemplo. La voltereta final del vídeo es una de las más complicadas porque, según Hennick, "agrega una simetría que no existe en una voltereta hacia atrás normal. no solo las matemáticas son más complicadas, sino que en las pruebas, Atlas seguía enredándose en sus propias extremidades mientras doblaba los brazos y las piernas, lo que obligaba a los ingenieros a solucionar problemas y mejorar el sistema de control para que pudiera elegir estrategias que evitaran autocolisiones".

Tal y como relata Scott Kuindersma, líder del equipo de Atlas, esta no es más que "una demostración de algunas de las nuevas capacidades de control del robot y una conexión divertida con nuestro trabajo anterior". El responsable cree que aún "se requieren muchas piezas para ofrecer una solución completa en un dominio como la fabricación o la construcción".

