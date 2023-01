El engaño de Elon Musk: Tesla falseó las capacidades de sus vehículos autónomos

Hay que remontarse a 2016 para recordar un vídeo publicitario en el que Tesla promocionaba su sistema de conducción autónomo, Autopilot. Más de seis años después se ha revelado en una demanda contra la compañía que el coche recibió ayuda para realizar sin ningún incidente el tramo mostrado en el anuncio.

El director de software de Tesla, Ashok Elluswamy, ha reconocido que el vehículo circulaba por una ruta premapeada. Con anterioridad, The New York Times informó en 2021 que los consumidores no disfrutarían realmente de ese nivel de autonomía que se podía ver en el anuncio. Ahora un empleado de la empresa confirma el engaño o malentendido.

Elluswamy ha explicado que el vídeo pretendía retratar lo que el sistema autónomo de los coches Tesla serían capaces de construir, en vez de reflejar lo que los clientes podían experimentar tras comprar el vehículo. Sin embargo, el CEO de Tesla, Elon Musk compartió en su cuenta de Twitter el vídeo en cuestión con la afirmación "Tesla se conduce solo".

Tuit de Elon Musk compartiendo el vídeo de Tesla Omicrono Omicrono

El vídeo comienza indicando que la persona sentada en el asiento del conductor no " solo está ahí por razones legales, no está haciendo nada. El coche se conduce solo". El vehículo se detiene ante los semáforos y realiza incorporaciones a nuevas vías comprobando antes si vienen otros coches, todo con las manos del conductor de seguridad cerca del volante, pero sin tocarlo.

En el momento de la grabación, Elluswamy era ingeniero en el equipo que ayudó a realizar el vídeo. Asegura que la demostración esa una "ruta predeterminada", por la cual el coche circulaba con "información premapeada adicional para conducir".

Esto significa que Autopilot por sí solo no era capaz de planificar la ruta en movimiento, sino que los ingenieros debían trazarla para completar la grabación, pues el sistema de aquel momento "no tenía la capacidad de responder ante los semáforos", según ha contado el ingeniero en una declaración jurada compartida por The Verge.

Estas afirmaciones han surgido con motivo de una demanda presentada por la familia de Wei "Walter" Huang, conductor de un Model X que falleció en 2018 en un accidente cuando el coche, con el piloto automático activo, se estrelló contra una barrera de la carretera.

[Los Tesla apagan el piloto automático antes de un accidente: tienes 2 segundos para evitarlo]

En la declaración no se dan detalles de cómo se consiguió que el vehículo respetara las señales de tráfico como los semáforos si no era capaz de hacerlo todavía. No se indica si el conductor de seguridad intervino de alguna manera o si utilizó algún software adicional para conseguir esa experiencia. A día de hoy, el sistema ha avanzado mucho, siendo capaz de reconocer los semáforos, pero eso no impide que sigan produciéndose accidentes en los que el Autopilot parece estar implicado.

Elluswamy también ha sorprendido al afirmar que no conoce el ODD (Operational Design Domain, a pesar de ser el actual director de software de la empresa. Las siglas hacen referencia a las condiciones en las que el vehículo autónomo puede circular, es decir, bajo qué condiciones geográficas y climáticas es seguro su uso, si llueve o hay curvas muy cerradas en la carretera.

También te puede interesar..

Sigue los temas que te interesan