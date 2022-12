El otro duelo entre Messi y Mbappé: así son sus lujosos y polémicos jets privados

Dos de los mejores futbolistas del mundo se verán las caras hoy a las 16 h. de España peninsular en la final del Mundial de Qatar que enfrenta a Francia y Argentina. Pero Lionel Messi y Killian Mbappé tienen otra peculiar competición fuera de los terrenos de juego. Sus desorbitados sueldos y millonarios ingresos por derechos de imagen y publicidad les permiten disponer de los mayores lujos. Probablemente, ninguno sea más exclusivo que sus respectivos jets privados, los mayores símbolos de su riqueza, al igual que los yates de otros deportistas como Rafa Nadal o Fernando Alonso.

Puede que los aviones de los dos futbolistas del PSG no lleguen al nivel del de Elon Musk, capaz de volar de California a España casi a la velocidad del sonido, o al de otro magnate, Roman Abrahmovic, cuyo avión más lujoso está valorado en 250 millones. Pero tanto el Gulfstream V del astro argentino como el Challenger 350 que alquila el francés para sus viajes privados son todo un derroche de lujo y confort.

Sin embargo, ninguno de los dos encabeza la lista de los futbolistas con los jets privados más caros, un 'título' que ostenta Cristiano Ronaldo con su Gulfstream 650, valorado en más de 60 millones de euros. En el listado también aparecen viejos conocidos de la afición española, como Neymar, Zlatan Ibrahimovic o Gareth Bale, cada uno con sus respectivos aviones.

Los movimientos de los aviones de las estrellas del balompié, que ya no pueden seguirse a través de Twitter por la última ocurrencia de Elon Musk, no han estado exentos de polémica. En los últimos meses, tanto Messi como Mbappé han sido muy criticados en Francia por la contaminación que generan sus constantes vuelos a distintas partes del mundo. No parece haberles importado mucho: es lo que ocurre cuando estás en la cima del mundo.

El avión personalizado de Messi

El uso que hace el exjugador del Barcelona de su Gulfstream V ha sido muy criticado, sobre todo tras la publicación este verano por el diario L'Equipe de una investigación sobre el nivel de C02 que generan sus constantes movimientos. El jet privado de 'La Pulga' emitió en sólo 3 meses más de 1.500 toneladas de CO2, lo mismo que genera un francés medio en 150 años. Y es que el avión, que también utilizan sus familiares y amigos, llevó a cabo 52 viajes por todo el mundo en apenas dos meses, entre el 1 de junio y el 31 de agosto.

Messi en su Gulfstream V y las escaleras del avión con los nombres de su mujer y sus hijos Twitter Omicrono

Aparte de su contribución al cambio climático, el Gulfstream V es todo un clásico de los aviones comerciales, uno de los primeros aviones de negocios de ultra largo alcance. Es una evolución del Gulfstream IV, realizó su primer vuelo en 1995 y entró en servicio por primera vez dos años más tarde.

Desde entonces, este avión de Gulfstream Aerospace se ha convertido en un elemento indispensable para los funcionarios del gobierno de EEUU y el Departamento de Defensa estadounidense, que cuenta con varias unidades. Como integrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos su designación es C-37A, y dispone de posicionamiento por GPS, radar meteorológico mejorado y pantalla de visualización frontal para el piloto. Otros países como Grecia, Argelia o Kuwait disponen de uno de estos aviones para transporte de personalidades y funcionarios del gobierno.

El espacioso interior del Gulfstream V de Messi Gulfstream Omicrono

Sin embargo, la mayoría de estas aeronaves son operadas por propietarios corporativos e individuales como Messi. Antes que él, un empresario como Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, llegó a pagar 40 millones de dólares por un G-V. También es célebre el avión de este mismo modelo que Steve Jobs recibió como compensación por convertirse en el CEO de Apple en el año 2000.

El que tiene Lionel Messi en leasing desde el año 2018 está valorado en más de 14 millones de euros y tiene unas características que lo hacen perfecto para realizar viajes transoceánicos. Las principales son su velocidad, que llega a los 940 km/h, y su autonomía, cercana a los 10.000 km.

El Gulfstream V tiene uno de los mayores alcances de su categoría Gulfstream Omicrono

En su interior, el avión dispone de 16 asientos ejecutivos, que se pueden convertir en ocho camas. Cada una de las dos zonas en las que se divide dispone de baño con ducha, cocina completa, fregadero, tomas de corriente, mesas plegables, TV vía satélite y sistemas de entretenimiento multipantalla. Todo esto lo convierte en una especie de mansión flotante.

Pero el Gulfstream V de Messi no es uno cualquiera: el siete veces ganador del Balón de Oro lo ha personalizado hasta el extremo. Por ejemplo, en la cola del avión se ve el número 10, el que figura en su dorsal desde los tiempos del Barcelona. No es el único detalle único: en las escaleras de ascenso y descenso de los pasajeros están grabados los nombres de Antonella, su mujer, y de sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.

El capricho de Mbappé

Por su parte, Kylian Mbappé lleva desde que tenía 19 años, cuando fichó en el verano de 2017 por el París Saint Germain, deseando disfrutar de un jet privado. Así lo solicitó como parte de su contrato multimillonario, según revelaron las filtraciones publicadas por Football Leaks, aunque el equipo parisino desestimó esa opción. Como parte de las negociaciones, el jugador también pidió poder utilizar un jet privado durante 50 horas al año a expensas del club.

La lluvia de millones que recibe cada año, más aún después de su última renovación de contrato, le sirven a Mbappé para, entre otras cosas, alquilar el jet corporativo Challenger 350 Bombardier, a un precio de 6.600 euros la hora. Y, a tenor de lo mucho que viaja, la tarifa no debe parecerle muy cara.

No es para menos: el avión tiene todos los lujos que uno pueda imaginar. Dispone, entre otras cosas, de la cabina más grande de su clase, "con unos acabados exquisitos y un estilo elegante, un diseño de suelo plano y un acceso seguro al equipaje en todo momento, ofrece un alto nivel de estilo y confort", según la web del propio fabricante.

Sus distintas configuraciones ofrecen espacio para hasta 10 pasajeros, con asientos ejecutivos giratorios y un diván de 3 plazas. El avión también cuenta con un avanzado sistema de insonorización, una amplia cocina, un baño y posibilidad de elegir suelos de madera o piedra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Cada asiento cuenta con pantallas de 22 pulgadas, que ofrecen una experiencia de entretenimiento completa y también disponen de puertos HDMI y USB. Además, Mbappé y su familia o amigos pueden utilizar el control inalámbrico del entorno de la cabina y del entretenimiento a través de sus móviles, para usar por ejemplo los altavoces laterales integrados que ofrecen una experiencia de sonido inmersiva. Si la de Messi es una mansión flotante.

El jet que utiliza el astro francés es un avión de negocios de tamaño medio, que entró por primera vez en el mercado en 2014 y forma parte de la oferta actual de productos del fabricante Bombardier. Sus dos motores le permiten volar a una velocidad máxima de 840 km/h y la aeronave cuenta con la suite de aviónica Pro Line 21, una de las más avanzadas del mercado.

El Challenger 350 Bombardier en pleno vuelo Bombardier Omicrono

El uso que hace Mbappé y los jugadores del PSG de los jets privados tampoco ha estado exento de polémica en los últimos meses. En septiembre, el entrenador del equipo, Christopher Galtier, y el propio Mbappé se mofaron de la sugerencia de un directivo de la compañía ferroviaria francesa SNCF para que utilizaran el tren en lugar del avión para ir a jugar contra el Nantes, un desplazamiento de menos de 400 kilómetros.

Las reacciones no se hicieron esperar y llegaron hasta el gobierno francés que, a través del ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, censuró la actitud de ambos y les advirtió que iban a introducir leyes para limitar el uso de este tipo de aeronaves tan contaminantes.

