El sorprendente remolque todoterreno que se convierte en caravana en cuestión de segundos

El mercado de las caravanas y los remolques, tan de moda en España, se fusiona para ofrecer hogares completos en el menor espacio posible. De esa aspiración surgen bestias pensadas al detalle como este remolque que esconde una casa inteligente con baño y cocina para más de cuatro personas.

La empresa estadounidense Boreas Camper se ha reinventado en estos últimos años hacia la creación de remolques fabricados de forma artesanal. Su nueva joya es esta pieza a medio camino entre remolque y caravana todoterreno, que han nombrado como la diosa griega, EOS-12.

Con capacidad para cuatro adultos y con todas las necesidades cubiertas y con control remoto, el diseño de Boreas EOS-12 refleja su coraza para soportar toda clase de tempestades y terrenos. En España sería necesario un carné específico B+E para remolcar esta mole de 1.678 kg de peso.

EOS-12

Cuenta con un chasis de acero reforzado, que se cubre con una capa de pintura anticorrosiva y que parece querer confundirse con las montañas. La compañía ha confiado en la empresa australiana Cruisemaster para colocar suspensiones independientes que, junto a los neumáticos, le otorgan una altura de 51 centímetros sobre el suelo.

Plano interior de Boreal EOS-12 Boreal Campers Omicrono

En el interior de esta caravana se encuentra un área para reunir frente a la comida a cinco personas. La mesa es plegable y se coloca detrás de la cama de matrimonio que es fija. Al plegarla, la mesa deja paso a una cama doble dando espacio para acoger hasta cuatro adultos. Incluso se puede añadir una extra para un niño pequeño.

El techo se curva y despliega para alcanzar la altura necesaria de 2 metros y que pueda haber personas de pie dentro del remolque. En concreto, la altura máxima se sitúa justo en la zona de baño. Aquí un adulto puede ducharse o utilizar el inodoro de tipo cassette.

Interior de Boreal EOS-12 Boreal Campers Omicrono

Para preparar la comida, hay que salir al exterior. En el lateral, la EOS-12 extiende el fuego con tres quemadores y un fregadero. la comida se puede proteger con el toldo mientras se cocina. También se incluye una nevera y congelador de 96 litros a un lado y otra de 105 litros.

Una casa conectada

Para todas estas necesidades, cocina y baño, la caravana depende de un calentador de aire y agua, así como un sistema eléctrico alimentado por una batería de litio de 200 Ah y un panel solar de 300 W que se complementa con un convertidor de corriente. No acaban aquí las comodidades, a través de ese sistema eléctrico se nutren los altavoces que se pueden utilizar desde el móvil con conexión Bluetooth y se puede solicitar que se incluya aire acondicionado.

Boreal EOS-12 Boreal Campers Omicrono

Desde el móvil o desde la tablet de marca Garmin que sirve de centro de control de todo el hogar. Es portátil y permite comprobar los niveles del depósito y la batería, al igual que controlar luces, refrigeración y la música.

Un equipo tan completo y cuidado no es barato, el precio parte de los 74.990 dólares, que se puede traducir al cambio actual por 70.700 euros. Para quienes no necesiten un monstruo de estas características para disfrutar de las vacaciones, pueden desviar su mirada hacia el pequeño remolque Boreas XT, una alternativa para dos. Con un largo de 4,9 metros no incluye baño, pero si cama y numerosos compartimentos y equipación para pasar días al aire libre.

