El impactante accidente aéreo del 'hombre pájaro' que vuela en un monopatín a reacción

En los últimos años, se están popularizando las demostraciones de dispositivos como las mochilas propulsadas así como la de Flyboards, tablas aerodeslizadoras que permiten a sus pilotos impulsarse mediante chorros a presión de agua o mediante propulsión por aire. Una modalidad no demasiado vista en España pero que ha tenido un gran mercado internacional desde que el flyboarding fuera inventado por Franky Zapata en 2012. Ahora, Zapata puede afirmar haber hecho otra hazaña: sobrevivir a su último accidente.

Zapata estaba actuando en un espectáculo de demostraciones de hidroaviones en Biscarrosse, Francia. El campeón de jet-ski estaba usando el Flyboard Air, una plataforma que usa cinco reactores distintos de aire que permiten propulsar a una persona hasta alcanzar velocidades de 140 kilómetros por hora.

Un vídeo de la demostración muestra cómo Zapata se eleva con el Flyboard Air junto a un lago para momentos después descontrolarse por completo, acabando en una abrupta caída en el agua. Afortunadamente Zapata sobrevive, llegando incluso a ironizar sobre el asunto en Twitter. No obstante, las imágenes hielan la sangre.

El hombre volador sobrevive

El Flyboard Air es un dispositivo que cambia el planteamiento de los dispositivos flyboarding convencionales, de ahí su apelativo 'Air'. Es básicamente un dispositivo aéreo para una persona, que impulsa al piloto mediante 5 reactores y con una plataforma base que parece un dron. Según las características oficiales del invento de Zapata, el Flyboard Air puede alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora y elevarse 3.000 metros.

Aguanta un peso máximo de 100 kilos y el propio dispositivo, que usa queroseno para funcionar, pesa 20. Por ahora, Zapata solo ha conseguido alcanzar los 150 metros de altura con el Flyboard Air y este invento se ha conseguido usar en situaciones como rescates, evacuación de personas o distribución de productos, así como en situaciones del espectro militar. Por supuesto, su mayor campo es el de las demostraciones aéreas comerciales.

Crash impressionnant de @frankyzapata aujourd’hui au meeting aérien de #biscarrosse Heureusement il est tombé dans l’eau et devrait s’en sortir je l’espère sans trop de soucis. #frankyzapata #biscarrosse #crash pic.twitter.com/SjWbGOp74W — Alex (@Alex170346741) May 28, 2022

En un vídeo compartido en Twitter se puede observar a Franky Zapata volando con el Flyboard Air. Al poco de alzarse, todo apunta a que el francés de 40 años de edad pierde el control del dispositivo. Tras elevarse, el Flyboard Air comienza a girar. Durante unos 10 segundos se alza alcanzando una altura de 20 metros para luego descender en posición vertical.

Se puede ver cómo Zapata intenta maniobrar el dispositivo para no caer en posición horizontal. No obstante, los giros aumentan hasta que Zapata inevitablemente cae al lago. Los servicios de emergencia lo sacaron del lago y lo llevaron al hospital.

Zapata, posteriormente, publica lo siguiente. "Gracias por sus mensajes, estoy bien. Esto nos recuerda que no somos pájaros, y que si no somos excelentes, es la gravedad la que gana". Zapata asegura que esta no es una retirada, sino "un aplazamiento" de futuras actuaciones y pide disculpas a su público por haberles "molestado".

El Flyboard Air está pensado para poder funcionar incluso si sus turbinas fallan, ya que estas tienen sistemas electrónicos separados unos de otros. El piloto, mediante el casco, tiene total acceso al estado actual del vuelo con información relevante del mismo. No obstante, esta caída recuerda que ni siquiera los dispositivos más sofisticados están exentos de fallos como estos.

