Rocket Lab hace historia: su helicóptero atrapa en vuelo un cohete tras el lanzamiento

Si algo nos han enseñado en España los aterrizajes de los cohetes de Elon Musk y SpaceX es que la industria aeroespacial aún tiene mucho de lo que presumir. Sobre todo si se convierten en hitos, que es lo que ocurrió con Rocket Lab, la firma estadounidense aeroespacial, que consiguió 'pescar' mediante un helicóptero un cohete espacial, a 2.000 metros de altura.

Todo comienza con la misión There and back again, una misión que sobre el papel es rutinaria; poner 34 satélites en órbita con el cohete Electron. Nada se sale de la norma; tanto es así, que este era su vigésimo sexto lanzamiento, con el que ya llevaban 146 satélites lanzados. No obstante, el hito llegaría más adelante, después de que un helicóptero Sikorsky S-92 consiguiera recuperar el cohete en pleno aire.

Y es que en las anteriores misiones (concretamente, en las misiones 16, 20 y 22) Rocket Lab ya había conseguido recuperar sus cohetes espaciales, pero después de que estos acabaran en el mar. Ha sido ahora, cuando el Sikorsky S-92 consiguió recuperar el cohete, en paracaídas, mediante un gancho.

Recuperando un cohete

Evidentemente, esto era parte de la misión y en definitiva de la estrategia de Rocket Lab per se. Y es que la compañía buscaba comprobar si esta forma de recuperar equipamiento de sus propios lanzamientos era viable. La reutilización es una parte importantísima de las agencias aeroespaciales, ya que supone rebajar los costes de los lanzamientos y así realizarlos más a menudo.

Una vez lanzado el cohete Electron, su primera etapa se desacopló, cayendo a la Tierra en paracaídas. El helicóptero Sikorsky S-92 consiguió llegar a la posición de la etapa del cohete y engancharlo en pleno aire. Peter Beck, fundador y director ejecutivo, lo muestra en su propio Twitter en primera persona, desde la ventanilla del helicóptero. Eso sí, la recuperación se grabó en vídeo.

Captación del cohete de Rocket Lab

Este hito podría ayudar enormemente a Rocket Lab a conseguir descifrar si realmente este método de recuperación tiene futuro para considerarse un procedimiento estándar. Independientemente de que esto acabe como una imagen espectacular sin más o si acaba estandarizándose, el hecho en sí es totalmente impresionante.

Este vídeo contrasta con los que hemos visto de los prototipos de Starship en SpaceX, los cuales han estado probando en estos últimos meses los aterrizajes en vertical, con la mayoría de ellos explotando en el procedimiento. No obstante, en casos como el prototipo Starship SN15, consiguieron realizar el aterrizaje con éxito.

