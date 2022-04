El distópico vídeo de un coche autónomo que escapa de la policía cuando le paran

Ver a un coche circular sin conductor ya es una imagen chocante, poco habitual en España aunque más frecuente en San Francisco, pero ni en esta ciudad estadounidense están acostumbrados a ver a un vehículo autónomo ignorar supuestamente las indicaciones de la policía. Un vídeo recoge la sorpresa de los vecinos que vieron como un taxi autónomo trataba de huir de los agentes, algo que ha desmentido la compañía responsable.

Hace poco más de dos meses que la empresa Cruise comenzó a ofrecer un servicio de taxis autónomos en San Francisco. Sin conductor pero repletos de sensores y cámaras, estos coches llevan a su destino a los clientes de este servicio de forma autónoma.

Aunque los sistemas que controlan la circulación de estos coches es cada vez más eficiente, no es la primera vez que se detecta un fallo. Son varios los accidentes que han provocado estos modelos, algunos con víctimas mortales. Por suerte, esta vez se ha quedado en una simple anécdota.

Una situación incómoda

En plena calle, se puede ver a un coche Chevi Bolt, convertido en taxi autónomo por la compañía Cruise, esperar delante de una patrulla. Uno de los agentes examina el vehículo sin conductor y trata de abrir la puerta sin éxito. Entonces decide volver a su coche, momento en el que el vehículo autónomo se pone en marcha obligando a los agentes a seguirle con el coche.

No llegan muy lejos, pues el Cruise se detiene unos metros más adelante, aunque para entonces la extraña escena ya ha captado la atención de los transeúntes y personas dentro de los locales de esa calle que se asoman a ver qué ocurre. En esa segunda parada, se bajan todos los agentes que iban en el patrulla y rodean al coche autónomo mientras se comunican con la central.

Según informan en The Verge, los agentes habían detenido al coche por no llevar las luces encendidas en plena noche. En todo momento, tratan de abrir el coche para encender las luces, pero al no podar avisan a la central para que llamen a la compañía.

Buscaba un lugar seguro

Aaron Mclear, portavoz de Cruise, asegura que el vehículo no trataba de huir de las autoridades sino que intentaba buscar un lugar más seguro para realizar la parada en la calle. La compañía asegura que fueron informados del fallo de las luces que ya ha sido solucionado.

"Un oficial contactó al personal de Cruise y no se emitió ninguna citación. Trabajamos en estrecha colaboración con el SFPD (Departamento de Policía de San Francisco) sobre cómo interactuar con nuestros vehículos y tenemos un número de teléfono exclusivo para que llamen en situaciones como esta", asegura Mclear.

No indican qué causó el fallo de las luces. Estos taxis autónomos solo están autorizados a conducir por las calles de San Francisco de 10 p.m. a 6 a.m., por lo que el uso de las luces delanteras y traseras es muy importante en todo momento.

