Anonymous cumple su amenaza: publica 28 GB de documentos hackeados del Banco de Rusia

La guerra en Ucrania también tiene una vertiente de ciberseguridad muy importante. Los ataques por Internet no han hecho otra cosa que aumentar desde que comenzó la invasión y tienen a España como uno de los objetivos principales. En esta línea y como contra peso, el grupo internacional de hackers Anonymous anunció ayer que habían tenido acceso a servidores del Banco de Rusia, el eje económico del país.

Publicaron la obtención de más de 35.000 archivos internos y amenazaron con publicarlo en las próximas 48 horas. Con menos de ese tiempo transcurrido, los archivos que componen los 28 GB filtrados ya se encuentran subidos a Internet y son accesibles. Así lo han promulgado a través de su cuenta principal de Twitter señalando, además, que los archivos están distribuidos por toda la red y que si los enlaces son censurados, los compartirán de nuevo.

Dentro de todos esos documentos se encuentran acuerdos, correspondencia, transferencias de dinero, secretos comerciales con oligarcas, informes económicos secretos, acuerdos comerciales firmados con otros países, declaraciones, información de tus simpatizantes registrados, videoconferencias y programas informáticos utilizados.

"Miles de civiles inocentes han sido asesinados por orden de Putin en Ucrania, cientos de miles se han visto desplazados, se han bombardeado hospitales, escuelas y refugios, niños han perdido sus familias y familias han perdido sus niños", señala Anonymous.

Bandera de Rusia junto al logo de Anonymous. Manuel Fernández Omicrono

Por el momento, Rusia no ha confirmado dicho ataque ni ha dado pistas sobre que se haya realizado. No obstante, hay que recordar que Rusia está sumida en una oleada de ataques informáticos contra sus sitios web gubernamentales y sus medios de comunicación afines al Kremlin. De hecho, no solo Anonymous está involucrada en esta ofensiva; la IT Army de Ucrania también está colaborando en estos ataques.

Tampoco Rusia se queda de brazos cruzados y lleva meses movilizando sus ejércitos de hackers atacando, principalmente, a países de la OTAN. En esta línea, hace escasos días la Casa Blanca advertía que la armada cibernética rusa tiene entre sus objetivos a empresas que brindan servicios esenciales de Estados Unidos, así como compañías nacionales varias. Aún con todo, la administración Biden no tiene la certeza de que este ataque se vaya a realizar.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan