El test para detectar la Covid-19 que usa la cámara del móvil: más rápido y barato que las PCR

La Covid-19 sigue estando muy presente en España, donde la variante ómicron, que nada tiene que ver con Omicrono, continúa dejando miles de contagios cada día. Actualmente existen dos formas de conocer si uno tiene el virus: las pruebas de antígenos, que pueden ser de palo o de saliva, y las PCR. Hasta ahora, ya que unos investigadores han creado un test rápido y barato que utiliza el teléfono móvil para determinar si una persona está infectada con el virus del SARS-CoV-2.

La tecnología está teniendo un papel importante en la lucha contra el coronavirus, con proyectos como la mascarilla que avisa si ha estado al contacto con el virus o el clip para la ropa que también te chiva si has estado expuesto a la Covid que sirven para detener los contagios. En esta ocasión, unos investigadores estadounidenses han puesto sus miras en los test para detectar el coronavirus, como los antígenos, que son sencillos e inmediatos, pero que si no se utilizan correctamente pueden no detectar casos positivos.

Las pruebas de antígenos requieren que una cierta cantidad de material viral sea capturada para su correcto funcionamiento, ya sea introduciendo el famoso palo por la nariz o con muestras de saliva. Mientras que las PCR son la forma más precisa de detectar casos positivos, pero tienen el gran inconveniente de que son caras y no son inmediatas, ya que tienen que pasar por un laboratorio. Como solución, los científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara han creado una nueva forma más rápida, barata y menos molesta de detectar la Covid-19.

El móvil y una app

Este nuevo test rápido se basa en una tecnología conocida como amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP), que resulta similar a la PCR, ya que también identifica el material viral a través de un proceso de amplificación de cualquier ADN presente. Sin embargo, este nuevo proceso tiene una particularidad: puede amplificar el material viral sin la necesidad de usar los complejos ciclos de temperatura que requieren las pruebas PCR.

Esquema del funcionamiento de esta tecnología. Michael Mahan Omicrono

Uno de los inconvenientes que tienen los diagnósticos LAMP es su exceso de sensibilidad, es decir, resultan tan eficaces a la hora de mejorar la replicación viral que en ocasiones dan como resultado un alto número de falsos positivos. Un problema que los científicos han conseguido limitar con su nuevo test basado en teléfonos móviles que se pueden fabricar por menos de 100 dólares y que han denominado smaRT-LAMP.

Este nuevo sistema utiliza un nuevo test de saliva, que aún está en desarrollo, y su funcionamiento es el siguiente: el usuario escupe saliva en un plato que viene con el kit de prueba, le añade una solución reactiva que incluye tinte fluorescente para detectar fragmentos de material genético de coronavirus, y lo tapa con una caja de cartón que cuenta con una luz LED y una pequeña placa que calienta la muestra.

Una idea de cómo funciona el test. Michael Mahan Omicrono

Después, con la app —que es gratuita— se utiliza la cámara del teléfono para tomar fotos cada diez segundos mientras se realiza la prueba para analizar los resultados. Las reacciones de color de la muestra que captura la cámara del móvil detecta si la persona es positivo o no. Por ejemplo, en el caso de que salga el color rojo quiere decir que se está infectado con el coronavirus.

Los investigadores señalan que esta prueba de la Covid-19 ofrece resultados precisos en 25 minutos, por lo que tarda tan sólo un poco más que los actuales test de antígenos, cuyo tiempo mínimo de espera es de 15 minutos. También han estimado que el precio individual de esta nueva prueba de saliva será de 7 dólares, por lo que sería considerablemente más barato que una PCR. Un dispositivo desarrollado para usarse en laboratorios, pero que se espera que en un futuro se pueda utilizar también en casa como una herramienta de diagnóstico del virus más.

Detectar otros virus

Durante sus pruebas, los investigadores recolectaron 20 muestras de pacientes sintomáticos de Covid y otras 30 de aquellos que eran asintomáticos. Tras analizarlas a ciegas con este nuevo test, descubrieron que los resultados de las 50 muestras coincidían con las pruebas PCR con una precisión del 100%.

Los científicos han asegurado que su dispositivo se podría adaptar para detectar otros virus, como la gripe o, en un futuro, la salmonella; y que su objetivo es el de llevar esta tecnología a aquellas partes del mundo "vulnerables y desatendidas" que tienen dificultades para acceder a las PCR. Uno de los puntos interesantes de esta tecnología es que es de código abierto, por lo que cualquier sistema operativo puede utilizarlo.

Por ahora se puede descargar la aplicación en dispositivos Android y se espera que en un futuro aterrice también en iOS. "La idea no era patentarlo. Es gratuito y de código abierto porque queremos que se use. La gente está luchando y solo queríamos que fuera algo bueno para el mundo", ha señalado Michael Mahan, profesor del departamento de biología molecular, celular y del desarrollo en UC Santa Bárbara.

