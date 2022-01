Esta casa impresa en 3D será el lugar de entrenamiento de quienes quieran vivir en Marte

En plena carrera espacial por explorar y habitar el planeta rojo, la NASA ha subcontratado a la empresa ICON 3D para imprimir en 3D un hábitat que sirva de entrenamiento a los futuros exploradores. Los diseños se han inspirado en Hollywood y se construirán con las mismas técnicas con las que ya han puesto en pie en la Tierra sus viviendas impresas en 3D en 24 horas.

La compañía lleva años trabajando en la construcción de viviendas de cemento impresas en 3D, cuya fabricación supone un bajo coste y pueden ayudar a reconstruir en poco tiempo las edificaciones en zonas devastadas por alguna catástrofe natural. Ahora ponen su próxima meta en otros planetas.

La NASA ha subcontratado a ICON 3D para entregar este hábitat inspirado en la película Marte de Ridley Scott, estrenada en 2015. La vivienda se imprimirá en el centro espacial Johnson en Texas y servirá para entrenar a los futuros habitantes de Marte, los astronautas que viajen al planeta rojo.

"Las simulaciones en la Tierra nos ayudarán a comprender y contrarrestar los desafíos físicos y mentales que enfrentarán los astronautas antes de partir" ha explicado Grace Douglas, científica de la NASA en este proyecto. Será una estructura de más de 500 metros cuadrados diseñada por el grupo Bjarke Ingels (BIG).

Aunque la construcción de esta vivienda no será tan propicia en Marte y todavía no se ha decidido cómo se conseguirá llevar materiales o maquinaria para crear esa primera colonia, el refugio en Texas servirá de entrenamiento. Se analizará no solo la dinámica de trabajo dentro del grupo, sino también las consecuencias en la salud mental de los individuos.

El hábitat se ha nombrado como Mars Dune Alpha y consta de varias estancias dedicadas al trabajo, el cuidado médico, el cultivo de alimentos y espacios para la vivienda de los científicos que formen parte del experimento. El plano indica que habrá hasta cinco dormitorios individuales. Los integrantes de esta tripulación contarán con gimnasio también dentro de la casa.

Esta empresa trabaja con la NASA igualmente en un proyecto lunar, para desarrollar un sistema autónomo de construcción aditiva para la exploración de la Luna e imaginar el primer hogar de la humanidad en otro mundo. Se llama Project Olympusen el que ICON está probando una simulación de suelo lunar con diversas tecnologías de procesamiento e impresión. El estudio de arquitectura BIG-Bjarke Ingels Group también forma parte de este trabajo.

