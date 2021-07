Este cristal hará las cámaras de los móviles más resistentes a arañazos y golpes

Que se nos raye la pantalla de nuestro teléfono es algo con lo que todos tenemos que lidiar aunque sea una vez en la vida. Pero ¿qué hay de las cámaras de nuestro teléfono? En una España con teléfonos que montan enormes sensores de cámara, cada vez es más importante prepararse para una situación así.

Corning, la empresa detrás de las protecciones de las pantallas de nuestros smartphones, ha anunciado una nueva tecnología para cubrir las lentes de nuestras cámaras. Apodadas Gorilla Glass DX y DX+, el objetivo de estos nuevos cristales será mantener como el primer día las lentes de cámara de nuestros móviles.

Y es que esta novedad llega en un momento importante, ya que los fabricantes de smartphones, incluyendo a la propia Apple, están desarrollando sensores de cámara cada vez más grandes, con prominentes módulos de cámara. Lo que implica que son más susceptibles de arañarse.

Corning Gorilla Glass en cámaras

Realme 8 Pro Beatriz Donlo Omicrono

Corning es la encargada de ofrecer la protección de pantallas y cristales que montan nuestros teléfonos. De hecho, Corning es la empresa que ha desarrollado la protección Ceramic Shield de los iPhone 12, y la protección Victus, presente en algunos teléfonos de Android. La idea es llevar toda la experiencia de recubrimiento de pantallas a las lentes de nuestros teléfonos.

Y es que las cámaras de nuestros teléfonos son sin duda alguna una de las partes más expuestas de nuestro teléfono. Al necesitar siempre nuestras cámaras, estas están a la vista, incluso aunque les pongamos una funda. Esto provoca que puedan ser susceptibles de sufrir arañazos o todo tipo de desperfectos que afecten a la calidad final de la fotografía.

Samsung Galaxy S21 Chema Flores Omicrono

Esta tecnología, según Corning, no sólo protege de arañazos en la lente, sino que también protege a las cámaras de caídas. Según la firma su resistencia está cerca de la del zafiro, un material ultrarresistente, y sobre el papel esto implica que los sensores de nuestro móvil sobrevivirán a las caídas que sufran. Aún con todo, esto no garantiza al 100% que nuestros sensores no vayan a sufrir daños severos.

Además de proteger promete eliminar los reflejos que entran en la cámara. Así, en teoría, las cámaras podrán capturar hasta un 98% de la luz que realmente entra por la lente de nuestro sensor.

En tal caso, las fotografías ganarían en definición y por supuesto lo tendrían más fácil para realizar una buena exposición de la toma, mejorando las fotografías en condiciones lumínicas adversas. Corning asegura que estos recubrimientos "tienden a rayarse fácilmente", provocando que la calidad de la imagen se reduzca.

Hay que dejar claro que el uso de esta tecnología dependerá principalmente del fabricante que quiera implementarlas, aunque se desconoce si la inclusión de esta tecnología tendrá un impacto directo en el precio de los móviles que la equipen. Sin embargo, dado el historial de protección contra golpes y arañazos de las últimas tecnologías de Corning, al menos la resistencia debería estar asegurada.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan