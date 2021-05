El móvil con la cámara más grande del mundo no es de la marca que esperas

Hemos de recordar que las cámaras de los móviles (o más bien, sus sensores) son muy distintos a los que vemos en cámaras de gran formato. Es por ello por lo que es toda una hazaña de ingeniería instalar sensores de cámara enormes en un teléfono. Una marca se ha dispuesto a conseguir lo imposible, incluyendo el sensor de cámara más grande del mundo en su nuevo teléfono.

Y antes de que pienses en marcas como Samsung, Apple o Xiaomi, debemos decirte que la firma que ha llevado a cabo este logro no es ninguna de ellas. Es la empresa Sharp, poco conocida fuera del territorio asiático pero que ha sido la perpetradora de algunas de las innovaciones más importantes de Android en los últimos años.

Lo que han hecho con su nuevo teléfono, el Sharp R6, no ha sido solo crear un teléfono tope de gama, sino un monstruo fotográfico con un sensor de una pulgada, similar al que veríamos en una cámara compacta de alta gama como las RX100 de Sony.

Una cámara monstruosa

Sharp R6. Sharp Omicrono

Al menos sobre el papel, el Sharp R6 intenta ser todo un 'bicho' en cuanto a rendimiento fotográfico. Monta un sensor de una pulgada, que a efectos fotográficos y teniendo en cuenta el factor de forma de un teléfono móvil, es algo gigantesco. De nuevo, la referencia son las cámaras compactas de alto nivel, como las Sony RX100. Y es que un sensor de mayor tamaño va a ser capaz de capturar más luz y de conseguir más información en la fotografía, resultando en más definición.

La óptica además está firmada por Leica, siendo este un Summicron F/1.9 con hasta siete lentes. Esto se traduce en que la cámara del Sharp R6 rompe con lo visto hasta la fecha, que se resumía en varias lentes que hacían las veces de gran angular, teleobjetivo, y demás. En este caso solo hay una cámara que hará todas estas funciones ella sola.

El sensor es de 20 megapíxeles y es capaz de grabar 8K con HDR, aunque la cámara frontal es de 12 megapíxeles. Hay que aclarar que tener un sensor no garantiza necesariamente mejores fotos; desempeñan un papel otros factores, como el post-procesado de la imagen o la potencia del procesador.

Hardware brutal

Sharp R6. Sharp Omicrono

Aunque eso puede que no sea un problema, ya que Sharp ha incluido en su R6 el mejor hardware que un teléfono puede tener. Procesador Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en UFS 3.1, con capacidad de ampliación hasta 1 TB. La batería es de 5.000 mAh y la versión de Android es la 11.

Cuenta con un sensor de huellas enorme Qualcomm 3D Sonic Max de ondas ultrasónicas y su pantalla está conformada por un panel Pro IZGO OLED de 6,6 pulgadas en resolución WUXGA (2.730 X 1.260 píxeles) y compatibilidad HDR. Brillo máximo de 2.000 nits, un contraste de 20 millones a 1 y una tasa de refresco de 240 Hz.

Precio y disponibilidad

El R6 es una bestia de teléfono. Sharp Omicrono

Desgraciadamente, este smartphone todavía no tiene etiqueta de precio, aunque es de esperar que no sea especialmente barato. Más que probablemente no se podrá comprar en España, aunque es probable que alcance otros mercados y se pueda importar de forma internacional.

