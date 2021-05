La letra pequeña de Starlink: puede quitar Internet si descargamos "contenido ilegal"

El lanzamiento de Starlink en España está previsto para este mismo año, algo sorprendente teniendo en cuenta que sólo fue estrenado el año pasado en algunas zonas de los Estados Unidos.

La gran ventaja de Starlink respecto a otras operadoras, por supuesto, es que no necesita de la misma infraestructura para ofrecer acceso a Internet; el servicio de Elon Musk usa miles de pequeños satélites que se conectan con una antena y un recibidor en cualquier punto del planeta.

Sin embargo, que sea capaz de ofrecer Internet en todo el mundo no significa que no esté supeditada a las reglas de cada país y mercado, y eso es algo que han descubierto por las malas algunos usuarios.

Términos de Starlink

Como apuntan en PortalTIC, un usuario de Reddit ha recibido un correo electrónico de Starlink de aviso de violación de copyright. En el texto, se explica que el usuario habría usado la conexión a Internet del servicio para descargar contenido con copyright sin tener derecho a ello; en otras palabras, acusa al usuario de piratería.

La compañía "insiste" al usuario que no use Starlink para "descargas ilegales", y advierte: si no hace caso, podría terminar en la suspensión o cierre del servicio. Eso es porque descargar contenido con copyright se considera una violación de los términos de servicio que se aceptan al usar Starlink.

El giro de guión de la historia es que, en realidad, el usuario ya sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de los términos, pero quería saber si Starlink realmente aplicaba su política. Para ello, decidió realizar una descarga por torrent, el protocolo P2P (peer-to-peer) que puede ser usado para descargar contenido 'pirata'.

¿Afectaría a España?

Antes de asumir que Starlink está espiando nuestra conexión y comprobando si estamos descargando contenido pirata, hay que aclarar que este tipo de notificaciones no son raras en los EE. UU., donde las leyes de copyright son muy diferentes a las españolas.

En España, hasta ahora todas las medidas contra la piratería se han centrado en cerrar páginas pirata y bloquear el acceso, pero no han afectado directamente a los usuarios. En cambio, en los EE. UU. los propietarios de los derechos de autor pueden demandar directamente a los usuarios que descarguen contenido.

Las medidas contra la piratería varían con el país E+/Getty Creative

Esta notificación no es única a Starlink; otras operadoras también están obligadas a enviarlas si no quieren ser demandadas, pero en la práctica, no todas lo hacen. Una cosa es tener unos términos de servicio, y otra aplicarlos, y Starlink parece ser de las segundas.

Como hemos dicho antes, que Starlink vaya a ser un servicio global no implica que siga las mismas leyes en todo el planeta. Está por ver si los términos de servicio en España también incluyen una cláusula similar, y en qué se basaría para aplicarla.