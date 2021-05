El menú secreto de los AirTags que revela datos y usos ocultos

Los AirTags llevan ya unos días disponibles en España, y siguen dando que hablar. Estos pequeños localizadores nos permiten encontrar cualquier cosa en prácticamente cualquier sitio, gracias a la gran red de iPhones y dispositivos Apple.

Esa es la gran ventaja respecto a alternativas como Tile; y por supuesto, no nos podemos olvidar del 'toque Apple', con una app que ofrece una interfaz futurista y atractiva que nos dirige a la localización de nuestro AirTag.

Pero es precisamente esa app la que tiene varios secretos ocultos, que no deberían estar a la vista del usuario final, pero que han sido descubiertos por pura suerte, y algo de frustración.

Menú secreto de AirTags

Todo empezó con la mala experiencia de un usuario de Reddit, que ha sufrido varios problemas con su primer AirTag; el localizador era incapaz de ser emparejado con el iPhone para funcionar correctamente. Enfadado, pulsó la pantalla consecutivamente, un acto inútil fruto de la frustración.

Su sorpresa fue mayúscula, cuando vio que la app había cambiado, con una gran cantidad de datos, puntos y funciones que antes no estaban accesibles. Sin darse cuenta había entrado en el menú de desarrolladores de los AirTags, accesible pulsando cinco veces en el nombre que le hemos dado a nuestros AirTags.

AirTag Chema Flores Omicrono

Este tipo de menús son muy habituales en todo tipo de software y hardware, pero el usuario final normalmente no los puede encontrar. Existen para ayudar durante el desarrollo, ofreciendo acceso a funciones y datos útiles para comprender cómo está funcionando la app y si hay algún error o 'bug'.

Más datos y funciones

Por lo tanto, este menú secreto incluye cosas que los desarrolladores de Apple usaron en su día para probar los AirTags, pero que no son muy útiles, ¿o no? Un inconveniente es que los botones y controles no tienen nombre, así que es difícil saber exactamente qué es lo que hacen.

Todo indica que los controles deslizantes permiten cambiar la interfaz; por ejemplo, cambiar el color de la pantalla cuando estamos apuntando a la dirección de nuestros AirTags. También es posible modificar el efecto de desenfoque, así como el brillo.

El menú oculto de los AirTags Chema Flores Omicrono

Además, este modo permite obtener más información de nuestro AirTag, como la inclinación en la que está.

Con todo, tocar esta configuración oculta no es recomendable, especialmente porque no hay manera aparente de volver a ponerlo todo como estaba, y es posible que cambiemos la configuración de manera irreversible. Pero si tienes curiosidad por verlo, probablemente deberías darte prisa, ya que no dudamos que Apple lo eliminará en una futura actualización.