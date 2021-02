Elon Musk dará 100 millones de dólares a quienes ideen cómo quitar el carbono de la atmósfera

Pese a los intentos de controlar las emisiones de dióxido de carbono, y el efecto del confinamiento en países como España, la "curva" no baja y seguimos emitiendo más gases contaminantes que nunca.

El sector tecnológico tiene mucho que decir al respecto, tanto por su papel en dichas emisiones como para encontrar una solución. Se habla mucho de la 'neutralidad de carbono', una manera de equilibrar la cantidad de dióxido de carbono que emitimos con medidas que compensan.

Pero al ritmo que va la humanidad, eso puede no ser suficiente para dar marcha atrás al cambio climático. Es por eso que cada vez está cobrando más fuerza la idea del 'carbono negativo', que consiste no sólo en no soltar más CO2, sino en retirarlo de la atmósfera.

Elon Musk quiere tu idea

Después de adelantarlo en su cuenta de Twitter, hoy Elon Musk ha presentado el proyecto que, espera, pueda hacer realidad la idea del carbono negativo. Se trata de un "XPrize", un concurso organizado por empresas y filántropos para obtener soluciones a problemas contemporáneos; es un nombre que reconocemos por Google Lunar, el proyecto para llegar a la Luna.

El objetivo de Elon Musk, y su Musk Foundation, está dirigido al que considera la "mayor amenaza" a la que se enfrenta la humanidad, el cambio climático; y es por eso que ha decidido otorgar el mayor premio de la historia, nada menos que 100 millones de dólares, a quienes consigan evitarlo. Es la primera vez que alguien ofrece una cantidad de dinero semejante para atajar un problema tan grave.

Hay que aclarar que Musk no dará ese dinero sólo por un método para obtener carbono de la atmósfera; si fuese así, el primero que presentase un árbol ganaría. La gravedad de la situación, y la necesidad de eliminar nada menos que 6 gigatones de CO2 de la atmósfera cada año hasta el 2030 hace de este proyecto algo más complicado.

Presentación del proyecto de Elon Musk para eliminar el carbono de la atmósfera

Musk se basa en la previsión de los científicos de que, para el 2050, será necesario eliminar 10 gigatones de CO2 de la atmósfera para cumplir el Acuerdo de París y evitar que las temperaturas suban más de 1,5 ºC, con el brutal efecto que tendría en la biosfera terrestre.

Eliminar carbono del aire

La competición durará cuatro años, durante los cuales se invita a "innovadores" y equipos de cualquier parte del planeta a presentar y demostrar sus soluciones para obtener dióxido de carbono directamente de la atmósfera o de los océanos, de manera que se pueda escalar a niveles de gigatones. La demostración debe ser capaz de eliminar al menos, 1 tonelada de CO2 al día.

Emisiones de gases a la atmósfera. EFE/How Hwee Young

Estas pruebas serán evaluadas científicamente y tendrá importancia no sólo la cantidad de CO2 obtenido, sino también la eficiencia energética y el espacio necesario, entre otras limitaciones. Aparte de eso, cualquier solución es posible: tanto si está basada en la naturaleza como si no.

A los primeros 15 equipos seleccionados después de 18 meses se les otorgará 1 millón de dólares cada uno para que hagan realidad su concepto a escala real; y a 25 equipos de estudiantes se les otorgará 200.000 dólares a cada uno. 50 millones de dólares irán para el ganador absoluto, mientras que el proyecto en segundo lugar recibirá 20 millones y el tercero, 10 millones.

También te puede interesar...