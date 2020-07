Los Audi eléctricos almacenarán energía solar para usarla cuando queramos

Los futuros Audi eléctricos serán capaces de servir para el almacenamiento y transporte de energía solar, según ha anunciado el fabricante alemán, gracias a la implementación de la carga bidireccional.

La mayoría de los coches eléctricos actuales sólo pueden almacenar energía eléctrica en sus baterías internas, y el único uso que tiene es mover el vehículo; pero ¿y si fuese posible usar esa energía para otras cosas?

Para ello, es necesario que la carga funcione en ambas direcciones, y que el coche se convierta en una especie de 'batería portátil' gigantesca. Eso abre todo un mundo de posibilidades, y algunos fabricantes ya se han apuntado a esta visión, que se conoce como V2G (Vehicle to Grid, vehículo a la red) o V2H (Vehicle to Home, vehículo a la red). Si ya has instalado un punto de carga eléctrico, esta puede ser otra manera de aprovechar su uso.

La que más ha apostado por esta idea es Nissan, que ha implementado la carga bidireccional en sus coches eléctricos como el Leaf; de esta manera, es posible usar la batería del coche para los electrodomésticos del hogar, por ejemplo. Tesla también juega con la carga bidireccional, aunque por el momento no hay nada oficial.

Los Audi eléctricos, baterías portátiles gigantes

Ahora es Audi la que ha anunciado que está probando un sistema de carga bidireccional, que posiblemente llegará a sus próximos coches eléctricos; de esta forma, se convierte en una de las pocas que se está planteando seriamente esta posibilidad.

Audi ha investigado la carga bidireccional para dar energía a nuestro hogar Audi Omicrono

Lo interesante del planteamiento de Audi es que quiere que esta tecnología pueda ser usada para reducir el consumo eléctrico, usando energía solar. En el futuro podremos usar nuestro coche como una batería gigante, en la que almacenar energía que podamos utilizar en casa.

El planteamiento tiene sentido: si tenemos paneles solares, podemos hacer que a lo largo del día se dediquen a recargar nuestro coche eléctrico; si lo necesitamos, estaremos usando energía prácticamente gratuita. Pero, si no hemos movido el coche en todo el día, lo interesante es que de noche el coche podrá aportar energía a la red de casa para reducir los consumos de la red eléctrica.

Fomentando la energía solar

Por ejemplo, podemos elegir usar la energía del coche en los tramos en los que la luz esté mas cara, dependiendo de nuestro contrato; eso se debería traducir no solo en un menor consumo eléctrico, sino también afectaría a nuestro bolsillo. Pero especialmente, eso puede fomentar el uso de energías renovables, tanto en el hogar como para los coches eléctricos.

Recarga bidireccional del Audi e-tron Audi Omicrono

También nos da una seguridad adicional, por ejemplo, en caso de que haga un apagón; en ese caso podríamos usar la energía almacenada en el coche para encender la luz o usar los aparatos más imprescindibles.

Por el momento, Audi afirma que ya ha realizado pruebas con uno de sus modelos ( el e-Tron Sportsback a tenor de las imágenes, uno de los SUVs eléctricos más deseados), y con una capacidad de carga de 12 kW, el coche sirvió como almacenamiento de energía de 9 kWh.