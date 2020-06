¿Podrías conectar paneles solares a un Tesla y conducir gratis? Alguien lo ha intentado

El youtuber Sean Callaghan ha probado a conectar paneles solares a un Tesla, para poder recargar en cualquier sitio y sin necesidad de gastar nada; pero ¿es factible hacer realidad esa idea?

Es bien sabido que la tecnología de los paneles solares aún no está al nivel suficiente como para recargar un coche eléctrico; aunque eso no significa que no haya proyectos que lo intentan. En países como España la meteorología puede ayudar lo suficiente como para ganar algunos kilómetros.

Ya hemos visto algunos proyectos que prometen mucho, como el Lightyear One, cuyo techo y capó están repletos de celdas solares; o el nuevo modelo híbrido de Hyundai, que puede recargar las (pequeñas) baterías hasta el 60% cada día.

Conectar paneles solares a un Tesla, ¿funciona?

En cambio, el proyecto de Callaghan es algo diferente: consistío en añadir carga solar a un Tesla Model 3 convencional, pero las celdas no estarían instaladas en el propio coche. Para conseguir un mayor área, decidió instalar los paneles solares en un remolque, conectado al Tesla.

Los paneles solares escogidos fueron de bajo coste ItsYeBoi Omicrono

Es una de esas ideas tan absurdas que podrían funcionar, y lo mejor es que no ha sido muy caro; Callaghan consiguió los paneles a bajo precio comprándolos del sitio Wish.com, una especie de bazar chino online. Es algo a tener en cuenta, ya que apostamos por que la eficiencia no era muy alta.

Las primeras pruebas confirmaron este miedo: la instalación de paneles solares sólo consiguió unos 300 W de potencia, muy lejos de los 1.400 W de un enchufe convencional de 100 voltios, y de los 250.000 W de uno de los nuevos supercargadores V3 de Tesla. Aunque es cierto que Callaghan no disfrutó de la meteorología ideal para este experimento.

Aún así, fue suficiente para ganar algo de autonomía, pero no mucha; con esa potencia habría necesitado 260 horas para recargar las baterías de 78 kWh completamente.

Una idea con potencial

Por lo tanto, no, no puedes simplemente unir paneles solares a tu Tesla y conducir sin necesidad de parar. Además, hay que tener en cuenta la energía adicional que gastarás por remolcar todo el conjunto, así que probablemente, cualquier ventaja que ganes la perderás.

El proyecto de un youtuber para conectar paneles solares a un Tesla

Eso no significa que tengamos que descartar la idea completamente. Un cargador como este puede ser muy útil para emergencias, o simplemente para ganar algunos kilómetros más; por ejemplo, si lo dejamos en una localización que solamos visitar como una segunda casa.