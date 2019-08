El primer Hyundai con paneles solares aumenta la autonomía de las baterías

Aunque los coches híbridos y eléctricos sean más limpios que los que sólo usan motores de combustión, no es menos cierto que de poco sirve el cambio si la electricidad que consumen se obtiene con energías no renovables.

En otras palabras, si enchufas tu coche, pero la electricidad proviene de una central de carbón, lo único que conseguirás es cambiar la manera en la que se producen las emisiones.

La idea de poder recargar nuestro coche sólo con la energía del sol no es nueva en absoluto, pero la verdad es que hasta ahora su adopción no ha sido factible. Los paneles solares no son tan eficientes ni se obtiene tanta energía como para mover un coche. Pero al menos, pueden ser una ayuda.

El Hyundai con paneles solares

Ese es el planteamiento de Hyundai con su nuevo modelo de Sonata híbrido. El sedán coreano se ha actualizado con una nueva versión "solar", con paneles en el techo del coche. Ahora bien, eso no es nada nuevo; hay muchos modelos que ofrecen paneles solares como opción. Pero hasta ahora, sólo servían para cosas como encender el aire acondicionado con el motor apagado.

El nuevo Hyundai Sonata Hybrid, en cambio, usa los paneles solares para recargar las baterías del coche y conseguir una mayor autonomía. Las cifras que Hyundai promete son llamativas, afirmando que los paneles pueden recargar entre el 30% y el 60% de la batería cada día.

Hyundai Sonata Hybrid Hyundai

Hay que tener en cuenta que se trata de un híbrido con un motor de gasolina Smartstream G2.0 GDi, no un coche 100% eléctrico, y la batería será relativamente pequeña. Pero aún así, Hyundai afirma que con los paneles solares ganaremos una autonomía de 1.300 kilómetros cada año; además de reducir las emisiones, por supuesto.

Es una fuerte promesa, que por el momento no podremos comprobar en persona: el nuevo Hyunday Sonata Hybrid ha sido lanzado sólo en Corea del Sur, y por el momento no se han anunciado planes para lanzarlo en el resto del mundo.