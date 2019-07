El coche de energía solar de 150.000 euros: dos españoles en la lista mundial de espera

Lightyear One, el primer coche solar de largo recorrido. Lightyear

Parecía una utopía, pero ya es una realidad. 100 personas en todo el mundo, entre ellas dos españoles, ya han reservado lo que puede ser la solución definitiva al reto de la movilidad y la contaminación. Un coche que salta por encima del eléctrico, la gran apuesta a día de hoy, y del vehículo de hidrógeno, el que muchos vaticinaban que sería la verdadera respuesta a largo plazo. Lightyear One no se nutre ni de petróleo, ni de gas, ni de energía nuclear, sino del sol.

Lightyear One es la primera gran propuesta seria en cuanto al ansiado coche solar. Verá las calles a finales de 2020 y ya ha abierto su periodo de reservas. Sus ambiciosas pretensiones no son acercarse a los actuales coches eléctricos o igualarnos, sino superarlos de largo. Los desarrolladores a cargo de este panel solar rodante han prometido una autonomía de 725 kilómetros mediante una batería "no excesivamente grande". Todo ello, eso sí, a un precio de 149.000 €.

A pesar de que los actuales coches eléctricos no emiten gases contaminantes, lo cierto es que a día de hoy es muy complicado que un vehículo esté libre de pecado. Por ejemplificarlo en nuestro propio país, España depende energéticamente de otros países en un 70%. Y el 60% de la electricidad que generamos es de procedencia no renovable.

El Lightyear One en movimiento

Este coche, sin embargo, se aleja de cualquier rastro de contaminación (exceptuando su fabricación) y es capaz de autoabastecerse por sí mismo siempre y cuando haga sol.

¿Cómo lo consigue? El techo y el capó están compuestos por cinco metros cuadrados de células solares. En marcha, es capaz de cargar 12 kilómetros de autonomía a la hora. Para los días más nublados, la capacidad de carga se reduce un 60%, pero también permite enchufarlo a un punto de carga como cualquier otro vehículo eléctrico, ya sea en casa, en un garaje, en una gasolinera o en la calle. A velocidades lentas o rápidas.

Velocidades de carga

Sol 12 km/h Enchufe doméstico (3,7 kW) 35 km/h Punto de carga público (22 kW) 209 km/h Punto de carga rápida (60 kW) 570 km/h

"La tecnología que hay detrás del Lighyear One pondrá fin al problema de la falta de infraestructura de recarga. Además, el vehículo está destinado a demostrar que esta tecnología también se aplicará en conceptos más asequibles", argumentó en una entrevista Martinjn Lammers, el responsable de Estrategia y cofundador de Lightyear.

Lightyear nace del Solar Team Eindhoven, un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Técnica de Eindhoven (Países Bajos) que han competido en varias ocasiones en la World Solar Challenge, la mayor carrera de coches solares del mundo. Esta joven compañía holandesa cifra en 20.000 kilómetros al año la energía que puede conseguir a través de los paneles solares del vehículo.

De hecho, posee una aplicación en su propia web que permite calcular el número de días que puede subsistir al año dependiendo únicamente cargándose con el recurso natural. En Madrid , por ejemplo, estiman que puede funcionar 71 días sin conectarse a la luz. Esta diferencia les haría mirar 'de tú a tú' a Tesla, el fabricante de coches eléctricos por antonomasia.

En Madrid podría circular 71 días al año sin tener que conectarlo a un punto de carga. Lightyear

¿Qué ofrece este One, además de autonomía y eficiencia energética? Se conoce que contará con cuatro motores, uno para cada rueda, y que podrían entregar una potencia de 83 kW. Su velocidad punta aún se desconoce, pero sí se sabe que acelerará de 0 a 100 kilómetros por hora en 10 segundos.

Por lo tanto, One deja intuir que no será un coche que brille por su potencia, sino por su utilidad.

En cuanto a su diseño, sus creadores defienden que posee "una resistencia aerodinámica notablemente baja, con el mejor coeficiente aerodinámico de cualquier automóvil en el mercado". Cinco metros de largo, 1,8 de ancho y 1,4 de alto. Es, por tanto, un un coche largo y bajo, con líneas muy planas y estilizadas, para buscar la disminución del consumo de energía.

Diseño del Lightyear One

También ayuda el hecho de que esté constituido en su mayoría por aluminio y por fibra de carbono. Posee, al igual que el Audi e-tron, finas cámaras en lugar de retrovisores, y un llamativo carenado que protege las ruedas.

Cuenta con cinco plazas y un maletero con capacidad de 780 litros. En cuanto a sus extras, es capaz de actualizar su software vía Internet. Tiene mando inalámbrico para abrir y cerrarlo y permite la opción de conectar el teléfono móvil y usar determinadas funciones, ya sea Android o Apple.

Interior del Lightyear One. Lightyear Lightyear

100 reservas, dos españoles

Hace una semana, la compañía holandesa mostró en público el proyecto en el que tanto tiempo han trabajado y que tantas expectativas ha provocado en todo el mundo. No era para menos; el coche solar ha pertenecido al ámbito de la ciencia ficción y ellos lo iban a cambiar.

Con una escenografía más propia de una ceremonia de entrega de premios que de una presentación de un vehículo, y con un público vestido de etiqueta, se abría el telón y se mostraba One. Un coche que puede que no vaya a ser un fenómeno de ventas, pero supone un hito histórico.

“El objetivo principal del coche es llegar donde los demás coches eléctricos no lo hacen. La investigación ha demostrado que el alcance y la falta de opciones de carga siguen siendo las principales preocupaciones que tienen las personas al plantearse usar los eléctricos”, afirmó Lex Hoefsloot, CEO y cofundador de Lightyear.

Presentado el vehículo, se abrió el plazo de reservas. 100 primeras unidades disponibles para finales del año 2020 a cambio de 120.000 euros. Pronto alcanzaron la cifra y ya han habilitado una segunda fase de reservas, que entregarán probablemente entrado el 2021. Entre los 100 y 500 primeros, a cambio de 19.000 euros; el resto, por 4.000 €.

Martinjn Lammers, el responsable de Estrategia y confundador de Lightyear, aseguró que de las 100 reservas, dos se han producido en España y que en el "corto plazo" el objetivo de la empresa es comercializar alrededor de 1.500 unidades por año.

Un sistema completamente novedoso, del que casi no se tienen garantías, para dentro de año y medio, y a cambio de 150.000 euros. Puede parecer una locura, pero ya hay dos personas en España que se han atrevido a dar el paso. ¿Qué ha podido llevarles a tomar esta decisión?

El techo y el capó, repletos de células solares. Lightyear

La exclusividad, la novedad, la concienciación, o bien una mezcla de ellas. Por un lado, en el momento en el que se comiencen a entregar las primeras reservas, solamente 100 personas podrán conducir el One. Además, será el único y primer coche propulsado por electricidad procedente del sol de largo alcance, todo un hito en la historia del automovilismo.

Pero, por otro lado, probablemente vaya a ser uno de los vehículos menos contaminantes del planeta. Aunque los actuales eléctricos o los novedosos coches de pila de hidrógeno no contaminan, el origen de su combustible no siempre procede de fuentes renovables. Adquiriendo el One, la certeza es absoluta.

Además, al ser catalogado como un coche eléctrico, cuenta con todas las ventajas que hoy conlleva conducir un coche no contaminante, como poder acceder a zonas restringidas, no depender de protocolos anticontaminación, no estar sujetos a futuras prohibiciones, beneficiarse de descuentos en zonas de estacionamiento regulado, peajes y otras ventajas fiscales.

Otros proyectos solares

La idea del coche solar no es nueva. Viene rondando la cabeza de los fabricantes desde hace tiempo, aunque no ha sido hasta 2017 cuando se ha empezado a materializar.

El Salón de Ginebra de hace dos años presenció la primera propuesta seria al respecto. Sono Motors, una startup alemana, presentaba el prototipo de su Sion, un coche eléctrico con una batería ion-litio de 35kWh, capaz de recorrer hasta 250 kilómetros. Y al igual que el One, este también podría recargar 34 kilómetros diarios gracias a las 248 células solares integradas en su carroceria.

Es un coche concebido para trayectos urbanos, dadas sus dimensiones, por lo que objetivamente es para un público distinto al que pretenden llegar desde Lightyear.

Tal y como se detalló en posteriores presentaciones, su motor entrega una potencia de 120 kW (unos 163 caballos) y permite alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.

Imagen del Sion. Sono Motors

Muy distinto también será su precio, que parte desde los 25.500 euros. Sus reservas ya han alcanzado la cifra de 10.000 y desde Sono pretenden comenzar a entregarlas a partir del primer trimestre de 2020.

Esta misma semana, Toyota ha presentado su último proyecto: un Prius híbrido con paneles solares, capaz de recargar sus baterías en marcha. Las pruebas, que comenzarán este fin de semana, permitirán a la marca nipona comprobar si el Prius puede cargar 44,5 kilómetros en marcha y otros doce adicionales si permanece estacionado (según sus estimaciones). De alcanzarse, supondría una mejora del rendimiento del Lightyear.

Prototipo del Toyota Prius PHV que se va a probar a partir de julio. Toyota

Pero, como puede verse en la imagen, no se trata de una realidad, sino de un prototipo en fase de pruebas, por lo que habrá que esperar aún bastante tiempo para que veamos a las grandes marcas automovilísticas desarrollar sus coches solares. De momento, su carrera se compite en el 'pasado', en el desarrollo del coche eléctrico.