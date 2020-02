Tesla Model Y contra Model 3, ¿qué diferencias hay?

Apenas quedan unas semanas para el lanzamiento definitivo del Tesla Model Y, y las expectativas están altas. Se trata del primer SUV de Tesla diseñado para ser accesible para más familias (el Model X siempre fue un modelo de lujo).

El sector de los SUVs es el que más ha crecido en los últimos años, así que es seguro decir que mucha gente está esperando a dar el salto a los coches eléctricos con uno. Es por eso que Tesla tuvo que darse mucha prisa para producir el Model Y.

Para acelerar la producción, Tesla decidió basar el Model Y en la plataforma del Model 3; por lo tanto, comparte buena parte de sus componentes y tecnología. Al no tener que desarrollar un coche desde cero, Tesla ha podido acelerar la producción, hasta el punto de que el lanzamiento se ha adelantado respecto a lo previsto; es la primera vez en la historia de la compañía que eso ocurre.

Tesla Model Y contra Model 3

Pero ¿significa eso que el Model Y no es un coche totalmente nuevo? Sí, y no. El Model Y no es simplemente un "Model 3 más alto", como podría parecer; es un coche desarrollado desde cero, con un diseño original (aunque similar al resto de la gama) y tecnología propia.

Por contra, que el Model Y comparta tantas partes con el Model 3 hace que la elección sea muy fácil. Las diferencias, aunque pocas, son importantes y decidirán si nos conviene un modelo u otro.

Para empezar, el tamaño. Es cierto que el Model Y es un SUV, mientras que el Model 3 es un sedán; por lo tanto, el primero es más alto y grande pero ¿hasta qué punto? Al usar la misma plataforma, Tesla ha tenido ciertas limitaciones, que son evidentes en esta imagen que el usuario gundarx ha compartido en Reddit.

Como veis, el Model Y es claramente más alto, así que es más práctico, especialmente para familias numerosas; ese espacio adicional es toda una bendición al instalar una silla de bebé, por ejemplo. Que sea más alto también es la clave de una de las diferencias más importantes: el Model Y podrá tener una tercera fila de asientos.

Por lo que hemos visto en fotos filtradas, no tendrá mucho espacio, por lo que está pensada sólo para los más jóvenes de la casa; pero eso ya es más de lo que es posible en el Model 3.

La conducción también se notará diferente: iremos más altos y el coche debería notarse más pesado y lento en las curvas. Sin embargo, Tesla ha diseñado una suspensión nueva para soportar el peso adicional y el nuevo reparto de pesos. La autonomía también se verá reducida respecto al Model 3; alcanzando los 505 km en la versión Gran Autonomía, por los 560 km del Model 3 Gran Autonomía. Aún así, el Model Y será el SUV más eficiente del mercado.

Interior del Model 3 (izq.) y del Model Y (der.)

Por lo demás, en otros aspectos como el interior estos coches son idénticos. También podemos esperar un gran rendimiento (con ventaja para el Model 3).

Sabremos más cuando lleguen las primeras impresiones del Model Y, pero por el momento, la elección está clara: el Model 3 y el Model Y son muy parecidos, y elegir uno u otro depende exclusivamente de lo grande que sea nuestra familia, si queremos la tercera fila de asientos, o simplemente, si preferimos el estilo de un SUV.