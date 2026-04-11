Apple Music Classical se alía con 'Bluey': lanza una lista de reproducción inspirada en la popular serie de televisión

Apple Music Classical se acaba de aliar con 'Bluey', una popular serie de animación que emite Disney+ que ha conquistado tanto al público infantil como al adulto y que narra la historia de una cachorra de blue heeler (pastor ganadero australiano) que adora inventar y jugar juegos divertidos e imaginativos con su familia y amigos.

La aplicación diseñada para música clásica de Apple, disponible gratis para los suscriptores de Apple Music, acaba de lanzar la primera lista de reproducción oficial de 'Bluey', creada exclusivamente para dicha plataforma por Joff Bush, compositor principal de la serie de televisión.

Una lista de reproducción que se ha diseñado para ser escuchada en compañía y que invita a niños y adultos a bailar, dirigir y disfrutar de la música, ofreciendo así una introducción más amena y accesible a la música orquestal.

La lista de reproducción, que se lanza junto con el cuarto álbum de 'Bluey', llamado 'Bluey: Up Here', incluye 17 nuevas grabaciones orquestales del compositor Joff Bush y el equipo de Bluey Music, grabadas con la Orquesta Sinfónica de Queensland y Camerata (la orquesta de cámara de Queensland) dirigidas por Joseph Twist.

Bush ha creado incluso un folleto digital exclusivo para Apple Music Classical para ayudar a los padres a comprender los antecedentes y el contexto del álbum, y para fomentar el descubrimiento musical compartido con sus hijos.

La lista de reproducción oficial de Bluey en Apple Music Classical. Chema Flores Omicrono

Pocos programas infantiles han logrado lo que 'Bluey': convertir la música orquestal en parte del alma de sus historias y, de paso, enamorar a millones de niños de ella. Esta lista de reproducción y guía de álbumes exclusiva aprovecha ese legado para que las familias exploren juntas el universo de la música clásica, en cualquier momento y lugar.

"La música orquestal tiene una increíble capacidad para conectar emocionalmente con las personas, algo que hemos querido que forme parte de la experiencia Bluey desde el principio", señala Joff Bush en un comunicado.

"Inspirándonos en las piezas que crearon la música de 'Bluey', esta lista de reproducción y el folleto digital para Apple Music Classical buscan compartir la alegría de la música orquestal de una manera divertida, accesible y cercana tanto para padres como para hijos.", ha añadido el compositor de 'Bluey'.

Apple Music Classical describe así esta lista de reproducción: "Desde el primer episodio, “El xilófono mágico”, donde los compases de Mozart marcan el ritmo, hasta la segunda temporada, en la que el “Vals de las flores” de Tchaikovsky acompaña las divertidas disputas de Bluey y Bingo por un helado, la música clásica vertebra cada aventura. Las partituras de Bach, Holst, Brahms o Ravel guían a las hermanas Heeler mientras descubren el mundo de la mano de sus padres".

También señala que la selección reúne las versiones originales de las piezas que aparecen en la serie y que, además de las ya mencionadas, los usuarios se encontrarán el "majestuoso “Júpiter” de Los planetas de Holst o la luminosa “L’isle joyeuse” de Debussy. Una invitación perfecta para descubrir la música clásica a través del entrañable caos del mundo de 'Bluey'".