WhatsApp lo confirma: Rusia intentó bloquear la app de mensajería por completo para favorecer a su alternativa estatal

Tras la limitación del acceso a Telegram de hace dos días por el gobierno ruso, ahora la compañía propiedad de Meta afirma que ha intentado bloquear totalmente WhatsApp en un intento de presionar a los usuarios hacia su propia app de mensajería, Max.

La compañía no ha compartido más información o detalles sobre el intento de Rusia de bloquear la app o qué medidas habría tomado.

El portavoz de WhatsApp, en unas declaraciones hechas a The Guardian, señaló: "Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás".

Sigue con: "Solo puede conducir a una menor seguridad para la gente en Rusia. Seguimos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados."

Este movimiento proviene del objetivo del Kremlin de lograr un 'internet soberano e independiente' aislado de la tecnología occidental y de la influencia extranjera, y, a la vez, más vulnerable al control estatal.

El intento de bloqueo de WhatsApp llega tras la limitación llevada a cabo de Telegram, con más de 60 millones de rusos que la usan diariamente, para propiciar el trasvase de usuarios a su superapp Max.

Después de que los usuarios informaran el martes pasado de una ralentización del tráfico y retrasos en las descargas, Pável Dúrov, el magnate fundador de Telegram nacido en Rusia, criticó a las autoridades rusas.

Estas fueron sus palabras: "Restringir la libertad de los ciudadanos nunca es la respuesta correcta. Telegram defiende la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión".

Una acción del Kremlin que ha desatado críticas por parte de las tropas rusas en el frente, así como de bloggers partidarios de la guerra y figuras de la oposición en el exilio.

La superapp Max va en la línea de la app china WeChat que aúna todo tipo de servicios como mensajería, pagos móviles o incluso ser una red social. El objetivo no es otro que centralizar todas las necesidades de los usuarios rusos en una única app.

Max actualmente cuenta con 55 millones de usuarios en Rusia. En agosto del año pasado, se ordenó que Max se preinstalara en los móviles nuevos, ante lo cual los críticos argumentaron que la app podría utilizarse para vigilar a los usuarios.

WhatsApp, en cambio, atesora actualmente más de 100 millones de usuarios en Rusia, lo que le convierte en el servicio de mensajería más usado en el país, según afirma el Financial Times.

El mismo medio informó en su momento que las autoridades rusas eliminaron la app de un directorio online gestionado por Roskomnadzor, la agencia de supervisión de medios de comunicación de Rusia, al igual que Facebook e Instagram.

El bloqueo de apps ha sido algo común el año pasado como ha sucedido con Snapchat en diciembre o las restricciones a FaceTime, el servicio de videollamadas de Apple.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, cuando fue preguntado por si WhatsApp regresaría a Rusia en un vídeo publicado el miércoles por Tass: "Se trata, una vez más, de una cuestión de cumplimiento de legislación. Si la corporación Meta cumple con ello y entabla un diálogo con las autoridades rusas, entonces tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo".