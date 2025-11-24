Elon Musk la lía en X y destapa sin querer la ubicación de las cuentas MAGA más famosas: no pertenecen a EEUU

Elon Musk escucha al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablar en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 11 de febrero de 2025. Kevin Lamarque Reuters

El desastre de la Grokipedia de Elon Musk, los disparates de Grok en X y los comentarios neonazis del chatbot ocurridos en julio han dibujado un escenario en España desolador para la red social del magnate. Ahora, una nueva función ha expuesto públicamente al ala más derechista de EE.UU.

El pasado 21 de noviembre, X lanzó una nueva función de transparencia para los perfiles registrados en la red social de Musk. Permitía mostrar información básica de la cuenta, incluyendo cuándo se unió el usuario y la ubicación geográfica de la misma.

Esto ha servido para que muchos internautas revisen las cuentas más famosas del movimiento MAGA (Make America Great Again) de corte más conservador. La sorpresa: la gran mayoría son cuentas afincadas en el extranjero, ni siquiera ubicadas en EE.UU.

Cuentas MAGA ubicadas en el extranjero

Esta función de X que se comenzó a implementar recientemente da un mayor contexto de la situación de los perfiles de esta plataforma. A través de la app para smartphones, es posible ver datos como la fecha en la que se unió, la fecha de verificación e incluso los cambios de nombre de usuario.

El aspecto que más controversia ha generado es en la opción "Conectado en", que revela la ubicación en la que la cuenta está gestionada. El objetivo, dijo Musk, es "reducir el tráfico no auténtico en X".

This is total armageddon for the online right.



It’s looking like half of their large accounts were foreigners posing as Americans all along. pic.twitter.com/XMPVapxx6d — Micah (@micah_erfan) November 23, 2025

La jugada le ha salido mal, especialmente teniendo en cuenta que Musk ha sido, junto a Trump, una de las caras más visibles del movimiento MAGA. Un buen número de cuentas de X pertenecientes al movimiento han resultado ser agentes externos.

Cuentas con una buena cantidad de seguidores pertenecientes a las corrientes de pensamiento más ultraderechistas de X han sido expuestas al estar basadas en países de Europa y Asia, incluyendo Rumanía, Bangladesh, Turquía, y otros tantos.

De hecho, cuentas verificadas que afirmaban estar presentes en Estados Unidos y ser puramente nacionales, se han desvelado como extranjeras. Es el ejemplo de @America_First, que si bien ha conectado su cuenta en la App Store de Estados Unidos, está afincada en Bangladesh.

No faltan ejemplos de cuentas grandes destapadas. @bertalanzoli, de 54.800 seguidores, está ubicada en Rumanía. @1776General_ con 140.000 seguidores y que basa su retórica en la etnia estadounidense, reside en Turquía.

Y no hace falta ni siquiera centrarse en Estados Unidos. Un buen puñado de cuentas rusas propagandísticas, como @alekseyberz11 de más de 66.000 seguidores, así como su cuenta secundaria, están presentes en África y en el este de Asia, respectivamente.

También hay incongruencias en cuentas del espectro izquierdista, por supuesto. @Ronyxz00, demócrata y contrario al movimiento MAGA, ha sido 'cazado' en Kenya. También se han visto irregularidades en el perfil del demócrata Harry Sisson.

Sin embargo y lejos de bandos políticos, los usuarios han puesto el foco en lo problemático de los agentes externos. Los usuarios han criticado que la promesa de Musk sobre el contenido no auténtico haya sido infructuosa, y que una buena parte del tráfico siga perteneciendo a cuentas fake.