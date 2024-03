No sólo Google: Apple, en conversaciones con otras empresas para llevar la IA al iPhone con iOS 18

Que Apple desea hacer importantes avances en materia de IA no es un misterio para nadie. De hecho, en España hemos visto al mismísimo CEO, Tim Cook, realizar estas promesas. Después de la noticia de que Apple estaría en conversaciones con Google para licenciar sus modelos Gemini en iPhone, nuevos rumores aseguran que mantuvo trato con otras compañías, incluyendo Baidu en China.

Así lo asegura el The Wall Street Journal, detallando cómo Apple habló de forma directa con Baidu para licenciar sus modelos, de la misma forma que hizo con Google y Gemini. La legislación china exige a las empresas realizar evaluaciones de seguridad con organismos reguladores chinos para poder introducir modelos de IA o en su defecto servicios que tengan como base la IA generativa.

El hecho de que Apple haya mantenido estas supuestas conversaciones podría indicar que la compañía se prepara para adecuarse a la legislación china. En el caso de Gemini, los rumores afirmaban que Apple estaba deseando licenciar los modelos Gemini de Google para aprovecharlos en funciones de IA generativa presentes en iOS 18, una versión de sistema que se presentará en la WWDC 2024.

Apple mantuvo conversaciones

Baidu es una compañía china propietaria de uno de los motores de búsqueda más importantes de China. Tanto es así que su web es el cuarto sitio más visitado de Internet en todo el mundo. La idea de estas conversaciones era hablar sobre el uso de la IA generativa de Baidu en dispositivos de Apple ubicados en China.

Baidu posee su propio equivalente a ChatGPT, Ernie Bot. Un chatbot basado en IA generativa y que está potenciado por el modelo LLM Ernie, que ya está en su cuarta versión. Según la propia compañía, este modelo está a la par de los mejores modelos de OpenAI, como GPT-4, y está aprobado por los reguladores chinos.

Sede de Baidu en China. zorazhuang iStock

De momento, no hay noticias sobre un posible acuerdo entre Apple y Baidu, y se desconoce si estas conversaciones han trascendido a un acuerdo final. De hecho, la retórica de los rumores deja claro que Apple no habría cerrado aún ningún acuerdo con ninguna empresa proveedora de esta tecnología. No obstante, lo más probable es que se produzca uno de cara a la llegada de la WWDC 2024, que llegaría en verano de este año.

Se espera que iOS 18 tenga un importante énfasis en la inteligencia artificial generativa, siendo Siri una de sus plataformas más beneficiadas en este nuevo futuro. Para ello, Apple está realizando importantes inversiones de recursos en desarrollar sus propios modelos, hasta el punto de haber causado una carrera interna por presentar sus propias novedades.

Fotomontaje del logo de OpenAI con Tim Cook, CEO de Apple. Manuel Fernández Omicrono

Tanto es así, que Apple ya tendría en su mesa de pruebas hasta cuatro modelos distintos, siendo uno de ellos el famoso Ajax. Un modelo que ya se filtró meses atrás, y que aspira a ser el rival chatbot directo de ChatGPT. Los rumores dejan claro que habría hasta dos versiones de Ajax; una que se procesa de forma local en el dispositivo y otra que no. Queda por ver cómo avanzará Apple en este sentido de cara al verano.