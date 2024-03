Los AirPods Pro se convertirán en audífonos: la revolución que prepara Apple para iOS 18

Desde hace unos años han aparecido rumores en España sobre la intención de Apple de habilitar sus AirPods Pro como unos audífonos. Si bien ya cuentan con la función Conversation Boost para usuarios con problemas auditivos, los de Cupertino desean que estos AirPods se puedan usar como audífonos aprobados por la FDA. Mark Gurman, periodista de Apple, ha hablado de un futuro "modo audífono" que llegaría con iOS 18.

Así lo ha expuesto en su boletín Power On, explicando que una de las grandes novedades para los AirPods Pro de Apple será la llegada de este modo con el lanzamiento de iOS 18 en otoño. Un rumor que además lleva dándose al menos desde 2021, después de que el The New York Times informara de las intenciones de Apple de convertir sus AirPods en unos audífonos.

Y es que Apple nunca ha anunciado sus AirPods como un dispositivo de ayuda auditiva porque esto requeriría que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos diera su visto bueno. Más aún ahora, que es posible comprar esta clase de audífonos sin necesidad de una receta. En iOS 18, Apple llevaría al siguiente nivel esta función para sus AirPods.

Los AirPods serían unos audífonos

Hay que aclarar que los AirPods ya cuentan con Conversation Boost, una novedad presentada en 2021, en el WWDC de aquel año. Esta función aísla las voces de las personas alrededor del usuario, eliminando el ruido y potenciando el volumen de la voz del interlocutor. Esto permite a los usuarios oír a otras personas con mayor claridad.

Esto no ha sido suficiente para que Apple pueda anunciar los AirPods como unos audífonos 'oficiales'. Y es que según la FDA, la definición de audífono refiere a "cualquier dispositivo portátil diseñado, ofrecido con el propósito de, o representado como una ayuda para personas con discapacidad auditiva, o para compensarla". Los AirPods Pro no estarían englobados dentro de esta categoría.

Ya en 2022, la FDA abrió la posibilidad a comprar una clase de audífonos de venta libre, que no requiriesen cumplir con estos requisitos. Lo hizo gracias a la creación de una nueva categoría de audífonos, llamados Productos de Amplificación de Sonido Personal (por sus siglas en inglés, PSAP), según recoge MacRumors.

En esta categoría entra cualquier "producto electrónico destinado a consumidores sin discapacidad auditiva para amplificar sonidos en ciertos entornos [...] y no está destinado a ayudar a personas con discapacidad auditiva ni a compensarla".

AirPods Pro

La diferencia, entonces, está clara: los PSAP no buscan tratar, curar o mitigar enfermedades auditivas, y no tienen intención en palabras de la FDA de "afectar la estructura o fiunción del cuerpo". De hecho, no existen una clasificación reglamentaria ni un código de producto para estos productos.

Con esta definición, Apple podría englobar sus AirPods Pro dentro de esta categoría y venderse como un sistema audífono de venta libre. O al menos, incluir ese llamado "modo audífono" sin que la FDA le tuviera que dar permiso. No obstante, no está claro si Apple tendría que recibir la autorización de la FDA para incluir dicho modo en iOS 18.

En caso de que de forma posterior Apple sugiriese que sus AirPods Pro, mediante este modo, serían aptos para ciertos usuarios con problemas de audición, la compañía de Cupertino sí requeriría autorización. Como define la propia FDA, se requeriría este permiso para vender los AirPods Pro como una solución viable para personas con afecciones auditivas.

No obstante, un artículo de la revista Science a finales de 2022 dejó claro que estos AirPods Pro podrían llegar a suplir audífonos dedicados dentro del sector de los audífonos PSAP en ciertas situaciones. Dejaron claro que "no se encontraron diferencias significativas con respecto a la percepción del habla entre los AirPods Pro y los audífonos en silencio [...]". Apple podría llegar a convencer a la FDA de no necesitar autorización para lanzar este "modo audífono" en iOS 18.