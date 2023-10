Apple prepara una gran revolución para los próximos AirPods: así cambiarán en 2024

Los AirPods llevan ya unos cuantos años sin cambiar su modelo de ventas. En España, el único cambio relevante que los auriculares de Apple han recibido recientemente es el paso a USB-C para acogerse a las normativas de cargador único de la Unión Europea. Nuevos rumores apuntan a un completo rediseño de la familia de los AirPods, modificando la forma en la que se venden estos auriculares.

Así lo ha destapado Mark Gurman, especialista en Apple y periodista de Bloomberg. Asegura que Apple cambiará la forma en la que se distribuyen sus AirPods a medida que se lancen nuevos modelos, y uno de los movimientos que los de Cupertino llevará a cabo será eliminar, gradualmente, los AirPods de segunda y tercera generación paulatinamente.

Esto es debido a que Apple no estaría contenta con la forma en la que se diferencian los AirPods. Y es que Gurman explica que los AirPods de tercera generación no se han vendido especialmente bien, en parte porque los usuarios siguen optando por los modelos de segunda generación, al ser más baratos.

Así serán los AirPods

Gurman especifica que el cambio más importante que la familia AirPods sufrirá en los siguientes años llegará con la cuarta generación. Y es que en 2024, Apple lanzará no uno, sino dos juegos de AirPods, ambos catalogados dentro de la gama AirPods Pro. No hay que asustarse, ya que los precios no se dispararán.

La idea es simple; que ambos dispositivos sean más diferenciables entre sí, ya que ambos tendrán nomenclaturas bien definidas. Recibirán, por otra parte, un completo rediseño que será un híbrido entre el diseño que integran los AirPods básicos y los AirPods de tercera generación.

Apple quiere que la gente sepa que hay unos AirPods Pro de gama alta y unos AirPods Pro de 'gama baja'. La más top tendrá las funciones ya esperadas por muchos; cancelación de ruido, altavoz en el estuche de carga, etcétera. Los AirPods Pro de menor categoría tendrán ciertos recortes, siendo básicamente una renovación de los AirPods de tercera generación. Ambos dispositivos tendrán, evidentemente, USB-C.

Un aspecto a resaltar bastante importante tiene que ver con las almohadillas de silicona intercambiables. Apple estaría considerando la idea de que no se puedan reemplazar, con un diseño de talla única sin que se pueda modificar. Este cambio estaría destinado, precisamente, a mejorar la cancelación de ruido y el audio general.

¿Y qué pasa con los AirPods Max? Todo apunta a que Apple realizará una ligera renovación de estos auriculares, que integren lo último en funciones de software y lógicamente el USB-C. Pero nada de un diseño nuevo; los AirPods Max de segunda generación seguirán siendo exactamente iguales físicamente hablando que su predecesor. Algo que decepcionará a los fans acérrimos de estos auriculares.

