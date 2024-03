Adiós a la airfryer: Xiaomi lanza un microondas muy potente a precio rompedor que podría llegar a España

El año pasado Xiaomi presentó un producto que muchos en España deseaban: un microondas de Xiaomi, con características muy interesantes y a un precio reducido. En un primer momento se presentó en China y ahora ha llegado al mercado global, abriendo la puerta a que se pueda comprar dentro de poco en España. Hablamos del Xiaomi Microwave Oven, que ya tiene su propia página en la web de Xiaomi.

El microondas de Xiaomi integra un diseño clásico pero en la línea minimalista ya habitual de la marca. Monta un sistema de dos diales manuales para controlar la temperatura y el tiempo, así como un botón para abrir la puerta frontal. Todo el dispositivo es blanco, incluyendo la parte frontal del cristal que hace uso de un diseño frontal en patrón blanco. Clásico por fuera, pero innovador por dentro.

Y es que este dispositivo cuenta con 700 W de potencia para, por ejemplo, calentar hasta 250 mililitros de leche en tan solo un minuto. Hace uso de un sistema de tecnología de calentamiento por magnetrón de quinta generación, que calienta al completo los alimentos sin dejar rastro de frío.

El microondas de Xiaomi

En su interior, el microondas monta una placa de vidrio clásica con un reflejo circundante 3D, garantizando un calentamiento en 360 grados para que los ingredientes se calienten de forma uniforme. Se puede ajustar la potencia hasta en 5 niveles y según los ingredientes; hasta incluye un mood de descongelación independiente que, sobre el papel, es rápido y mantiene la nutrición intacta.

Tanto es así, que el microondas presume de tener una configuración de hasta 35 minutos para cocinar al vapor, hervir, hornear, asar y hacer sopa casera. Todo ello compenetrado con una capacidad de hasta 20 litros en su interior, lo que permite que toda la familia pueda usar el microondas sin demasiados problemas.

Sistema de calentamiento en 3D del microondas de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Dicha placa giratoria es completamente extraíble y se puede limpiar fácilmente con un paño, hasta el punto de que se puede introducir en el lavavajillas. Junto a esto, el interior integra un recubrimiento especial que hace que la limpieza sea mucho más sencilla para el usuario.

A esta facilidad de limpieza hay que sumarle la de uso, ya que gracias a sus dos diales, el microondas es tremendamente fácil de usar. Por contra y a diferencia de lo que ocurre con otros productos de Xiaomi, este microondas no es inteligente y no tiene integración con la app de Xiaomi Mi Home.

Precio y disponibilidad

El hecho de que haya llegado al mercado global de Xiaomi indica que tarde o temprano podría comprarse en España y en el resto de Europa. No obstante, no se sabe la fecha en la que este microondas de Xiaomi llegará a nuestro mercado. En China se puede encontrar por unos 45 euros al cambio, por lo que no sería raro ver un precio en torno a este cuando se haga el cambio oficial a euros.