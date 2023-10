Elon Musk quiere dividir la suscripción premium de X en varios niveles para cubrir gastos

Está claro que aunque la sombra de la bancarrota ya no aceche del todo a X (anteriormente Twitter), la gestión de Musk se sigue notando en la red social. En España, la falta de anunciantes en la plataforma es destacable, provocando en la empresa del magnate numerosas pérdidas. Ahora, y según apunta The Verge, la nueva medida que Musk tiene sobre la mesa es dividir su suscripción premium en varios niveles.

Actualmente, X solo incluye un único nivel de membresía para todos los usuarios (existe otro tier) para empresas. Esta suscripción, que tiene un coste de 9,68 euros al mes, incluye el ya infame verificado y numerosas ventajas. Tal y como afirma Bloomberg, se estarían barajando hasta 2 nuevos niveles, que incluirían un nivel básico y un nivel Plus.

Esta idea se relaciona con lo que Musk deslizó hace unas semanas: cobrar una pequeña cuota a los usuarios de Twitter para que pudieran seguir usando la plataforma. No se sabe si estos tiers incluirían la retirada de la membresía gratuita a X, y tampoco se han filtrado los precios de estas supuestas suscripciones.

Nuevas membresías de X

Si bien no se han descubierto detalles sobre estos planes, sí que se pueden extrapolar a lo filtrado en los meses pasados. De ahí, se extraen varios detalles; el plan básico no reduciría de ninguna manera los anuncios mostrados en X, pero sí que daría acceso a una serie de ventajas limitadas. El plan estándar se limitaría a reducir a la mitad los anuncios.

Solo los que quieran eliminar por completo los anuncios tendrán que pasar por el plan premium. La duda queda en qué características se recortarán del plan actual y cuáles se reservarán para los planes inferiores y superiores. También quedan dudas pendientes: qué funciones nuevas podría integrar este nuevo modelo de gama alta, cómo se modificará el verificado en cada uno de estos planes, etcétera.

Entrevista a Linda Yaccarino, CEO de X.

Esta división en los planes de membresía de X estaría motivada por la falta de ingresos por anunciantes que X sufre desde hace meses. No es para menos; aunque Linda Yaccarino ha asegurado que una buena parte de los anunciantes que huyeron con la compra de Twitter han regresado, organismos como Media Matters especifican que solo un 10% de los anunciantes antiguos han pasado otra vez por la red social.

Estos problemas podrían verse parcialmente paliados con la suscripción global que Musk plantea para todos los usuarios, volviendo a la red social una plataforma de suscripción. No obstante, Yaccarino no pudo confirmar estos planes en la conferencia Code conducida por The Verge la semana pasada, por lo que pese a todo, el futuro de X sigue siendo incierto incluso a día de hoy.

