El nuevo bochorno de Elon Musk: la CEO de su red social enseña su móvil sin la app de X

Hace un tiempo ya que Elon Musk pasó el testigo de CEO a otra cara visible de la industria tecnológica. La elegida para 'arreglar' los terribles desaguisados de Musk en la actual X fue Linda Yaccarino, una desconocida para muchos en España pero conocida en EE.UU. La lideresa ha sido la inesperada protagonista de las últimas polémicas en torno a X, incluyendo el descubrimiento de que ella no usa de forma habitual ni siquiera la aplicación de su red social.

La entrevista con Yaccarino estaba conducida por el medio The Verge, organizada dentro del evento Code Conference creada por el conglomerado de medios Vox (no confundir con el partido de ultraderecha español). En un momento de la incomodísima entrevista, que dejó entrever la idea de que Yaccarino era más un títere de Musk que una CEO, la empresaria mostró la pantalla de su iPhone, revelando sus aplicaciones favoritas, tal y como recogen desde 9to5Mac.

No, X no estaba. En cambio, en sus aplicaciones principales se podían distinguir las apps de Starbucks, Gmail, Signal e incluso una aplicación para leer la Biblia llamada The Bible. De forma irónica, sí que estaban presentes todas las aplicaciones de redes sociales de sus rivales, como por ejemplo Instagram o FaceBook.

La CEO de X, sin X

Hay que aclarar varios detalles para entender el contexto de esta situación. En las últimas versiones de iOS, las opciones para personalizar la pantalla de inicio de un iPhone se han multiplicado. Se pueden ocultar aplicaciones, crear varias páginas de apps, etcétera. Por ende, lo más lógico a pensar es que esas no eran las aplicaciones más importantes de Yaccarino.

Sin embargo, esto no es así, o al menos no aparentemente. Todo apunta a que esa, efectivamente, era la página principal de aplicaciones, que es el sitio donde un usuario usualmente pone sus apps más usadas. Es probable que la aplicación de X no estuviera en esa página, sino en la segunda o quizás en la tercera.

Entrevista a Linda Yaccarino, CEO de X.

Pero hay más. En las aplicaciones del Dock de iOS vemos la aplicación de teléfono, la de Correo, la de Safari y la de Ajustes. Las aplicaciones clásicas que una empresaria del nivel de Yaccarino tendría, pero no en el caso de la aplicación de Ajustes. Es decir, que la aplicación de X no está ni siquiera en el Dock de iOS, por debajo de la app de Ajustes.

El motivo por el que Yaccarino enseñó la pantalla de su iPhone fue básicamente porque pretendía mostrar cómo esas aplicaciones representaban lo que significa X. Lógicamente no es necesario que el CEO de una empresa use el producto estrella de su compañía, pero como mínimo se espera que aproveche para mostrarse usándolo.

iPhone de Yaccarino de cerca. Manuel Fernández Omicrono

Aparte de todo esto, la entrevista realizada con la CEO de X reveló detalles muy relevantes. Por ejemplo, Yaccarino se mostró muy esquiva con preguntas sobre los futuros planes de Musk, como la idea de cobrar a los usuarios un pequeño cargo mes a mes. Esto denotó, para muchos internautas, el hecho de que esta CEO no sería más que una cara visible, con un Elon Musk en el banquillo controlando la empresa. La entrevista completa está disponible en The Verge.

Tras una consulta pública, Elon Musk decidió apartarse del puesto de CEO de X para dar paso a Linda Yaccarino, actual directora ejecutiva de la firma anteriormente conocida como Twitter. Yaccarino definió la red social como el "futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos y banca".

