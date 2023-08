Los hackers más populares del mundo crean el código para proteger tus datos en todas las apps y redes

El internet de los datos parece tener los días contados o al menos esa es la tendencia que prometen ideas como la Web3 o el nuevo sistema de encriptado que ha creado uno de los grupos de hackers más famosos de Estados Unidos. Google o redes sociales como Facebook o Instagram podrían tener un nuevo rival en este código que aspira a blindar las redes sociales o cualquier aplicación que se preste.

Se trata de aplicar el cifrado de extremo a extremo que ya protege los mensajes de WhatsApp o Signal en cualquier tipo de aplicación. Además del problema que supone esta protección para el mercado publicitario, también chocaría con los gobiernos que tendrían más difícil perseguir delitos por la red. El Ministerio del Interior ha reconocido en varias ocasiones el impedimento que supone este cifrado para perseguir delincuentes.

Tras esta idea está Cult of the Dead Cow (cDc) un famoso grupo de hacktivistas, es decir, piratas informáticos cuyos golpes tienen una motivación política o activismo informático. Es el grupo de hackers de Estados Unidos más antiguo e influyente, explica The Washington Post, y entre sus miembros figuran personalidades del país como Peiter Zatko, extrabajador del Pentágono.

Privacidad

Esta banda ha anunciado, Veilid, un sistema que permite crear aplicaciones de mensajería y redes sociales que no puedan guardar la información personal de los usuarios. Los desarrolladores de aplicaciones interesados deberán aplicar el código de cDc en sus trabajos y así adoptar un sistema de cifrado más sólido. De esta manera, se renuncia al uso de datos personales para aplicar publicidad según la información de cada persona.

Para crear esta herramienta se han basado en otros servicios que ya defienden este nivel de privacidad como la aplicación de mensajería, Signal, que cifra tanto los mensajes de texto como las llamadas. También en Tor un servicio de navegación anónima o VPN que disfraza la ubicación de la persona cuando navega por la red.

Signal app Nacho Castañón Omicrono

Aseguran que el sistema será más rápido a medida que se unan más dispositivos, creando una amplia red descentralizada o peer-to-peer donde los usuarios descargan datos entre sí en vez de usar servidores centrales. Explicarán en detalle el proyecto la semana próxima en la conferencia anual de piratería Def Con en Las Vegas.

La dificultad del proyecto radica en el interés de los desarrolladores e ingenieros que crean las aplicaciones que después llegan al gran público. Estos deben renunciar al modelo de negocio establecido por las grandes compañías tecnológicas como Google o Meta. Podrán recibir ingresos por sus aplicaciones o vender anuncios pero de forma más limitada al no contar con la personalización de los datos que interesan a los anunciantes.

