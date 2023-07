El bot de Twitter que seguía al jet de Elon Musk se pasa a Threads de Meta

Poco antes de que se hiciera oficial en España que Elon Musk se iba a hacer con los mandos de Twitter, el magnate saltó a la palestra por tener un rifirrafe con una cuenta en particular: ElonJet, el bot que lanzaba actualizaciones sobre el paradero del jet privado de Elon Musk. Un caos que resultó en el cierre de la cuenta de la plataforma y a una pelea abierta entre Musk y su creador, Jack Sweeney. Ahora, Sweeney y ElonJet se han pasado a Threads, de Meta.

Después del exitosísimo lanzamiento del 'Twitter' de Instagram en España, Sweeney se unió a los millones de usuarios que comenzaron a usar la app. Su primera publicación era clara: "ElonJet ha llegado a Threads". Una declaración de intenciones llamativa, después de que Musk decidiera cerrar prácticamente todos los bots y cuentas de Sweeney de Twitter.

El chico ha conseguido amasar en Threads más de 13.000 seguidores, y ha explicado a Business Insider que le gustaría publicar en Threads tanto como lo hace en Instagram. Eso sí, las publicaciones las hará a mano, ya que por el momento Meta no ha implementado la función de publicaciones automáticas en Threads.

ElonJet se muda a la competencia

En una publicación del pasado miércoles, Sweeney aseguraba que Mark Zuckerberg le permitiría quedarse en su red social. Una clarísima referencia a los problemas que el joven tuvo con Musk, después de que este denunciara públicamente su malestar por estos bots.

Por el momento Meta no ha comentado nada sobre la situación, manteniéndose en el más absoluto silencio. No obstante, todo apunta a que Meta no tendrá problema alguno con la cuenta de Sweeney en Threads. La duda recae sobre si esto motivará a la compañía a implementar el soporte de bots en Threads en un futuro.

Threads de Meta Meta Omicrono

En diciembre, todas las cuentas de Sweeney en Twitter fueron suspendidas, con la intervención de Musk directamente en el proceso. De hecho, el mismísimo Musk anunció que tomaría acciones legales contra Sweeney en un tuit aparte. Por si fuera poco, Twitter actualizó su política de información para prohibir que los usuarios compartiesen ubicaciones en vivo de usuarios.

En un principio, Musk ofreció al adolescente 5.000 dólares para que este cerrara la cuenta. No sirvió de nada, ya que Sweeney rebatió con una nueva oferta, esta vez de 50.000 dólares. Las discusiones públicas fueron incrementándose, hasta el punto en el que el propio Musk denunció públicamente la cuenta de ElonJet, asegurando que cualquier persona problemática podría averiguar su posición.

Fotomontaje con los logos de Twitter e Instagram. Manuel Fernández Omicrono

Algo que ya era posible antes de ElonJet, ya que dicha información era pública. A falta de que Threads incluya soporte para publicaciones automáticas, Sweeney ha asegurado que sus actualizaciones tendrán un retraso de unas 24 horas al tener que ser manuales. El responsable de la cuenta ya ha dejado claro su animadversión hacia la plataforma de Twitter: "espero que Twitter muera", ha declarado.

