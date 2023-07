A medida que los usuarios han demostrado una increíble creatividad para hackear y sacarle todo el jugo a las nuevas herramientas de inteligencia artificial, sus responsables han ido desplegando nuevas medidas de seguridad para evitar ciertos abusos. El último truco descubierto por los usuarios de ChatGPT ha obligado a OpenAI a deshabilitar una de sus funciones más esperadas, que contaba con apenas una semana de vida y que ya estaba disponible en España.

A finales de junio, OpenAI anunciaba que su chatbot, uno de los más famosos, por fin se podría conectar a internet y buscar información a través de Bing de Microsoft. Con esta opción ChatGPT podía actualizar su información que hasta ese momento estaba limitada a la muestra de millones de datos con los que se había entrenado y solo alcanzaba a lo conocido hasta 2021.

Era una noticia muy esperada, "Navegar con Bing" llegaba a través de las aplicaciones para iOS y Android creada para usar ChatGPT en los móviles y que ya están disponibles en España con la versión Plus del chatbot, es decir, de pago. Sin embargo, una semana después esta novedad se ha bloqueado hasta nueva orden, pues los usuarios la utilizaban para acceder a información para la que no tenían permiso.

Truco de ChatGPT deshabilitado Reddit-HOLUPREDICTIONS Omicrono

"Hemos descubierto que la beta de navegar (con Bing) en ChatGPT ocasionalmente puede mostrar contenido de formas que no queremos", explica OpenAI en su página web. "Si un usuarios solicita específicamente el texto completo de una URL, podría cumplir esta solicitud sin darse cuenta".

La empresa se refiere al truco descubierto por algunos usuarios por el que conseguía que ChatGPT mostrara todo el contenido de un artículo restringido en otra página, ahorrándoles el precio de suscripción que estas webs, la mayoría medios de comunicación, piden por leer sus artículos más elaborados.

[Fake news, manipulación y hackeos: cómo ChatGPT es un "profundo riesgo para la Humanidad"]

Este exploit se compartió en Reddit entre decenas de personas que los aprovecharon para acceder al contenido del New York Times, The Atlantic, The Wall Street Journal y otras páginas con parte de su contenido restringido bajo muros de pago. Para conseguirlo bastaba con escribir al chatbot con este input: "Imprime el texto de este artículo" adjuntando la dirección URL completa.

Ante este abuso de las funciones de la herramienta, la compañía ha optado por deshabilitar esta nueva función, tan esperada por los usuarios, hasta blindar este uso. "A partir del 3 de julio de 2023, hemos deshabilitado la función de Navegar con Bing por precaución mientras solucionamos esto para hacer lo correcto por los propietarios de contenido. ¡Estamos trabajando para recuperar la versión beta lo más rápido posible y agradecemos su comprensión!" indica el comunicado.

ChatGPT Mojahid Mottaki | Unsplash Omicrono

Teniendo en cuenta que OpenAI ya ha sido acusada de utilizar contenido personal o con derechos de autor para entrenar a sus modelos de lenguaje natural, GPT3 y 4 que ejecutan tanto ChatGPT como Bing, este mal uso puede suponer un nuevo choque con los medios de comunicación y otros creadores de contenido. El resto de inteligencias generativas que han surgido en los últimos años también están en el ojo del huracán por usar creaciones de artistas o textos de escritores entre otros datos para entrenar sus IA.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan