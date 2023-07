Threads, el nuevo rival de Twitter no llegaría aún a la UE por compartir datos privados de Instagram

No falta mucho para conocer todos los detalles de la nueva red social creada por Meta y que estará vinculada a Instagram. Threads se postula como el rival de Twitter, cuyos últimos cambios han vuelto a levantar críticas dentro de la plataforma de Elon Musk. Threads se lanzará este jueves 6 de julio, al menos en Estados Unidos, porque su llegada a España y el resto de la Unión Europea aún está en duda, debido a la ley de privacidad europea.

Un portavoz de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha confirmado que este órgano regulador ha estado en contacto con los responsables de esta nueva aplicación y que, de momento, no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea. Esta incompatibilidad se debería a los datos personales que Meta quiere compartir entre Instagram y su nueva aplicación.

Threads, la nueva red social de Meta pretende ser el rival de Twitter, un espacio centrado en publicaciones de texto donde fomentar el debate entre la audiencia. Pero no parte de cero, para utilizarla se importarán los datos de las cuentas de Instagram incluyendo información sobre el comportamiento de cada persona y la publicidad que recibe. En las capturas que han trascendido desde las principales tiendas de aplicaciones de Google y Apple, donde estará disponible mañana, se puede ver cómo es posible entrar con el mismo usuario de Instagram y exportar la lista de cuentas a las que se sigue.

En la versión que llegará a Estados Unidos este jueves 6 de julio, la aplicación informa a los usuarios de la recopilación de una amplia variedad de datos entre los que se incluyen la salud, información financiera, historiales de navegación, ubicación, compras, contactos, historial de búsqueda, hasta información confidencial de cada perfil como puede ser el correo electrónico. Sin embargo, esta dinámica de intercambio de información entre plataformas ha sido bloqueada en el viejo continente en otras ocasiones.

La UE no permitió que Meta lanzará publicidad en WhatsApp utilizando datos de Facebook o Instagram del mismo usuario, algo que sí permite la regulación estadounidense más laxa. Ahora ocurriría lo mismo con el recién llegado a la familia de Meta.

Según detalla el medio irlandés Independent, el regulador europeo no ha impedido la llegada de Threads, sino que solo ha restringido ciertos servicios de esta nueva aplicación que deberán funcionar en el territorio de forma diferente a como lo hacen en otros países. No obstante, Meta aún no habría preparado esas modificaciones, por lo que el lanzamiento podría retrasarse un tiempo aún no determinado.

Mientras tanto, la red de Elon Musk está sumergida en un proceso de transformación que pretende obtener la rentabilidad a través de las cuentas por suscripción, algo que está haciendo que miles de personas empiecen a buscar alternativas. Antes estaban Mastodon o Reddit y ahora estaría también Threads. Una de sus últimas novedades de Twitter ha sido limitar la cantidad de tuits que un usuario puede ver al día si no paga.

En menos de 24 horas se tendrá más información sobre Threads, la aplicación por la que el propio Elon Musk ha retado a una lucha en jaula a Mark Zuckerberg, los dos magnates tecnológicos parecen dispuestos a enfrentarse tanto en el ámbito digital por los usuarios, como en la vida real en un combate de MMA. En el primer escenario, tendrán los usuarios la última palabra, en el segundo, ya se verá.

