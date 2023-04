ChatGPT vuelve a funcionar en Italia tras implentar medidas para ajustarse a la privacidad

A finales de marzo, vimos desde España una sucesión de eventos bastante llamativa respecto a ChatGPT. Italia bloqueaba con efecto inmediato la herramienta de inteligencia artificial, acusándola de incumplir las leyes de protección de datos. Le siguieron varios países, como Alemania y la propia España, que iniciaron sus propias investigaciones. En la misma semana en la que OpenAI llevaba a cabo sus primeras medidas para salvarse de un bloqueo generalizado en Europa, Italia ha decidido volver a permitir ChatGPT.

Así lo ha confirmado un portavoz de la compañía a Reuters, afirmando que de nuevo, Italia ha dado luz verde a las operaciones de ChatGPT en Italia. Por el momento falta por confirmar el motivo de esta decisión, aunque todo apunta a que las medidas tomadas por OpenAI han servido para que la agencia para la Protección de Datos Personales de Italia haya permitido que se vuelva a ejecutar ChatGPT.

El bloqueo, presente desde el pasado 31 de marzo, estaba fundamentado en varios hechos. El primero es que ChatGPT no respetaba las leyes de protección de datos de los consumidores, con Italia afirmando que se produjo una violación de las reglas de recopilación de datos desde la IA. Además, no tenía sistemas para verificar la edad de sus usuarios.

Italia da luz verde a ChatGPT

El pasado 26 de abril, casi un mes después de que Italia iniciase el escrutinio sobre la herramienta de IA de OpenAI, la firma de Sam Altman optó por implementar ciertas mejoras al sistema. Por ejemplo, la posibilidad de desactivar el historial de conversaciones para evitar que las conversaciones se usen para entrenar dicho chatbot y así mejorar su rendimiento.

Dentro de esta novedad, OpenAI modificó la forma en la que se guardaban los datos dentro de los servidores de la firma. Solo permanecerían 30 días, para ser eliminados posteriormente. Junto a esta, se implementó un nuevo botón para que el usuario pudiera tener en su correo electrónico toda la información relativa a su cuenta y las conversaciones que OpenAI tiene de ti.

Todas medidas para apaciguar las investigaciones perpetradas por Alemania o España, que afirmaron que en caso de encontrar problemas, no tendrían problemas en prohibir ChatGPT como hizo Italia si este no se ajustaba a la normativa europea de protección de datos. De nuevo, no se sabe por el momento el motivo exacto que ha llevado a Italia a volver a permitir el funcionamiento de ChatGPT, pero todo apunta a que esto es debido a las medidas llevadas a cabo por OpenAI.

De esta forma, los usuarios de Italia podrán volver a usar ChatGPT de forma convencional. No se sabe si estas medidas también servirán para calmar los ánimos en Alemania o España, aunque está claro que si estas sirven para que se cumplimente la normativa europea de protección de datos, ambas potencias podrían hacer la vista gorda.

