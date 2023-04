WhatsApp tiene nueva función: te da superpoder sobre lo que hacen los demás con tus mensajes

WhatsApp lanza una nueva función que ha llamado en España como "Conservar en el chat". Una novedad diferente a las que la aplicación está ultimando, como corregir mensajes ya enviados, pero que supone dar más poder a los distintos participantes de un chat.

La función en realidad tiene dos caras, requiere de la colaboración entre dos usuarios, teniendo uno de ellos más poder sobre el otro. Por un lado, facilita a los receptores guardar ciertos mensajes importantes en un chat para que no desaparezcan. Por el otro, los emisores de ese mensaje tendrán el superpoder de controlar lo que los demás pueden o no hacer con su mensaje.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, matriz que engloba a Instagram, Facebook y también WhatsApp, ha anunciado en sus redes sociales esta nueva función. La principal condición para que la herramienta se active es que los mensajes estén marcados como temporales, es decir, que se autodestruyen en un tiempo determinado por el emisor.

Los mensajes temporales permiten eliminar contenido enviado en un chat pasadas unas horas o días. Es una forma de asegurarse que no queda registro de esa información para siempre en la conversación, pero puede que la persona a la que se le envía considere que quiere conservar algo de lo comentado o enviado.

Para ello, hasta ahora solo era posible hacer una captura de pantalla del mensaje, lo cual implicaba que el ese contenido privado salía de la seguridad de WhatsApp para guardarse en la galería del móvil de la otra persona, como mayor riesgo de ser interceptado. Esta nueva función aporta una alternativa que sería más segura.

Quién recibe el mensaje y quiere guardarlo en vez de dejar que se borre pasado el plazo, puede marcarlo como importante con "Conservar en el chat". Una forma similar a la función de guardar en mensajes destacados. No obstante, la acción no se completa si quién ha mandado el mensaje no está de acuerdo.

La aplicación mandará un aviso al emisor del contenido que se quiere conservar, el cual ha enviado en principio el mensaje con una fecha de caducidad activando los "Mensajes Temporales". Esta persona podrá dar permiso para guardar la información o anular la decisión del contrario, en el segundo caso el mensaje se eliminará cuando temporizador expire.

En definitiva, WhatsApp se actualiza dando la posibilidad a sus usuarios de conservar aquello que consideran relevante, pero siempre con el permiso de su autor. La función está ya disponible para todo el mundo, incluida España, pero puede que tarde en desplegarse un poco a todos los móviles si no lo encuentras en el tuyo.

