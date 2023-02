El iPhone ahora puede borrar mágicamente a las personas que se te han colado en una foto

Se habla mucho de la llamada 'magia de Google', que viene a referirse a las capacidades a veces impresionantes del software de la compañía. En España ya hemos sido testigos de esa magia con funciones como el Magic Eraser, una característica en un principio exclusiva de los Pixel 6 y 7 con Google Tensor (disponibles en España). Ahora, Google ha tirado el candado y ha 'abierto' la novedad a más usuarios.

Magic Eraser es una función dentro de Google Fotos que te permite borrar elementos de una fotografía y que no se note, eliminando partes de fotos no deseadas con inteligencia artificial. Se inició como una función exclusiva de los Pixel 6, 6 Pro y 6a y era uno de los alicientes para elegir estos teléfonos sobre el resto de dispositivos de Android.

No obstante, ahora Google permitirá que todos los usuarios de su suscripción Google One puedan usar esta característica en su aplicación de Google Photos. Y sí, esto incluye a los iPhone, que pese a no contar con Android en su interior, podrán usar el Magic Eraser.

El Magic Eraser en iOS

Imagina que tienes una fotografía en la que aparece un ser querido que ya no es tan querido, o cualquier elemento problemático en la foto. Magic Eraser te permite resaltarlo con un círculo, y la inteligencia artificial se encargará de borrarlo y que no se note, camuflando el borrón con el resto de la imagen.

Por otro lado y junto a Magic Eraser, Google también pondrá a disposición de los usuarios de Google One la función Camuflaje, que permite 'integrar' elementos de una imagen dentro del resto de la foto para, cambiándoles el color, dejen de estar en un primer plano para que se 'oculten' en la instantánea. Esto también era exclusivo de Pixel, y estará disponible para los usuarios.

Google Pixel 6 Google Omicrono

Cualquier plan de Google One servirá, ya que hasta los que se suscriban al plan más económico podrán hacer uso de él. Esto no quiere decir que ahora los usuarios de Pixel tengan que pagar; si tienes un Google Pixel, podrás usar tanto Magic Eraser como Camuflaje de forma completamente gratuita, como siempre.

Además, Google asegura que está agregando, de forma exclusiva para usuarios de Google One y usuarios de Pixel, funciones de edición que añaden un efecto HDR para vídeos y nuevos estilos de collage en fotografías. Lógicamente el lanzamiento será escalonado, y no todos los usuarios tendrán desde el primer día estas dos funciones.

Una de las funciones de los Pixel 6 Google Omicrono

Esta es solo una muestra de lo que Google está haciendo para fomentar su suscripción a Google One. Por ejemplo, los usuarios que se suscriban a los planes más caros (es decir, los 'premium') podrán acceder a un servicio VPN (redes privadas virtuales) para usarse en ordenadores y en teléfonos, también incluyendo los iPhone y los Android. Los Pixel 7 y Pixel 7 Pro ya incluyen estas novedades sin coste adicional.

